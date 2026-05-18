Kremlin’den kritik Çin çıkarması! “Beklentimiz çok yüksek”

Kremlin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerde yeni bir diplomatik yoğunluğa işaret eden açıklamalar yaptı. Sözcü Dmitri Peskov, Vladimir Putin’in 19–20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Pekin ziyaretinin, yalnızca protokol düzeyinde değil, aynı zamanda kapsamlı ekonomik müzakereler açısından da kritik bir aşama olacağını söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, ziyaret boyunca enerji, ticaret, yatırım ve sanayi iş birlikleri dahil olmak üzere iki ülkenin ekonomik gündemindeki tüm başlıkların ayrıntılı şekilde ele alınacağını belirtti. Moskova yönetimi, bu temasların mevcut stratejik ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıyabileceği görüşünde.

KALABALIK BİR HEYETLE GİDİYOR

Rusya tarafı, liderler düzeyindeki her görüşmenin ikili ilişkilerde yeni bir ivme yarattığını savunurken, Pekin ile yürütülen diyaloğun “özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklık” çerçevesinde ilerlediğini vurguladı. Heyette başbakan yardımcıları, çok sayıda bakan ve Rusya’nın Çin’de faaliyet gösteren kamu ile özel sektör temsilcilerinin yer alacağı da açıklandı.

Peskov ayrıca, heyet büyüklüğünün diğer ülkelerle kıyaslanmadığını, önceliğin diplomatik rekabet değil, ilişkilerin çok yönlü şekilde geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

BARIŞ GİRİŞİMLERİ ASKIDA

Açıklamanın Ukrayna boyutuna da değinen Peskov, Ukrayna konusunda yürütülen barış girişimlerinin şu an için duraksama evresinde olduğunu, ancak sürecin tamamen sona ermediğini ve yeniden canlandırılmasının beklendiğini dile getirdi. Ayrıca ABD’nin arabuluculuk rolünü sürdürmesinin olumlu karşılandığı mesajını verdi.

Moskova yönetimine göre, önümüzdeki Çin ziyareti hem ekonomik hem de diplomatik açıdan Rusya’nın dış politika ajandasında belirleyici başlıklardan biri olacak.