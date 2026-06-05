Kraliyet mülklerini kiraya veriyormuş! Epstein bağlantılı Prens Andrew yine tartışmaların odağında

İngiltere’de kraliyet ailesine ilişkin mali düzenlemeler bir kez daha kamuoyunun odağına yerleşti. Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle resmi görevlerinden ve unvanlarından uzaklaştırılan Andrew Mountbatten-Windsor hakkında ortaya çıkan yeni iddialar, kraliyet konutlarının kullanımına dair uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi.

20 YILDIR KİRA ÖDEMİYORLAR

İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre, Andrew’un kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie’nin yaklaşık 20 yıldır farklı kraliyet mülklerinde yaşamlarını sürdürdüğü, ancak bu süre boyunca kira ödemedikleri yönündeki bulgular ortaya çıktı.

İngiltere Ulusal Denetim Ofisi’nin hazırladığı raporda, kraliyet ailesinin hem görevde olan hem de olmayan üyelerinin konut kullanımında çeşitli özel düzenlemelerden yararlanabildiği ifade edildi. Rapora göre Beatrice ve Eugenie, geçmişte büyükanneleri Kraliçe II. Elizabeth döneminde başlayan, bugün ise Kral Charles III tarafından sürdürülen mali destek mekanizmaları kapsamında konut imkanlarından faydalandı.

KRALİYET MÜLKÜNDEN ÇIKARILMIŞTI

İddialar yalnızca konut kullanımıyla sınırlı kalmadı. Andrew Mountbatten-Windsor’un, Windsor’daki Royal Lodge arazisi içinde bulunan bazı mülkleri personele kiraya vererek gelir elde ettiği öne sürüldü. Ayrıca, Epstein bağlantıları nedeniyle söz konusu konuttan çıkarılmasına yönelik baskıların arttığı ve 75 yıllık kira sözleşmesinin sona ermesine yıllar kala Kraliyet Mülkü’nden önemli bir tazminat hakkı doğabileceği iddia edildi.

Kraliyet finans sistemine yönelik eleştirileriyle bilinen eski Liberal Demokrat Bakan Norman Baker, bu düzenlemelerin kamu kaynakları açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Baker, özellikle kraliyet ailesi dışındaki üyelerin desteklenme biçiminin şeffaf olmadığı görüşünü dile getirdi.

"ÖZEL FONLAR KARŞILIYOR" AÇIKLAMASI

Raporda ayrıca Beatrice ve Eugenie’nin 2008’den bu yana St James's Palace çevresinde yaşadığı, Eugenie’nin daha sonra Kensington Palace arazisindeki Ivy Cottage’a taşındığı ve zamanını Londra ile Portekiz’deki mülkü arasında geçirdiği bilgisi yer aldı. Beatrice’in ise eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte yaşadığı konutta hayatını sürdürdüğü ve ayrıca kırsal bölgelerde önemli gayrimenkullere sahip olduğu belirtildi.

Mali akışın doğrudan vergi mükelleflerinden değil, Lancaster Duchy gelirleri ve Kral Charles’ın özel kaynakları üzerinden yürütülen özel fonlar aracılığıyla sağlandığı ifade edildi. Buna rağmen bu yapıların, kamu kaynaklarıyla desteklenen Sovereign Grant kapsamında yer alan kraliyet mülkleriyle bağlantılı olması, İngiltere’de yeni bir tartışma dalgası başlattı.