Kraliyet ailesi falan dinlemediler: Veliaht prensesin oğluna 4 yıl hapis cezası verdiler

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby, aralarında iki tecavüz suçunun da olduğu çeşitli suçlardan mahkum edildi ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oslo Bölge Mahkemesi, Høiby hakkında mağdurlardan birine yönelik iki yıl süreyle uzaklaştırma kararı da verdi. Kamuoyunun yakından takip ettiği ve yaklaşık üç ay önce başlayıp altı hafta süren dava sürecinin ardından karar pazartesi sabahı açıklandı.

Yargıç Jon Sverdrup Efjestad, 29 yaşındaki Høiby’yi eski kız arkadaşı Nora Haukland’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle de suçlu buldu. Davada mağdurlar arasında kimliği kamuoyuna açık şekilde bilinen tek kişinin Haukland olduğu belirtildi.

40 SUÇLAMA İLE YARGILANDI

Høiby hakkında dört tecavüz suçlamasının yanı sıra saldırı, uzaklaştırma kararlarının ihlali, uyuşturucu ve trafik suçlarını da içeren toplam 40 suçlama bulunuyordu.

Uzaklaşma kararının ihlaline ilişkin suçlamalardan biri daha sonra kaldırıldı.

Norveç Veliaht Prensi Haakon'un üvey oğlu Høiby, 34 suçtan suçlu bulundu.

‘’ONAYLANMA İHTİYACI HİSSETTİM’’

Høiby mahkemede, "Ben çoğunlukla sadece annemin oğlu olarak biliniyorum, başka bir şey değil. Bu yüzden hayatım boyunca aşırı bir takdir edilme ve onaylanma ihtiyacı hissettim" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına, "Ve bu durum kendisini çok fazla seks, çok fazla uyuşturucu ve çok fazla alkol olarak gösterdi" diyerek devam etti.

2018 VE 2024 YILLARI ARASINDA YAŞANDI

Høiby’nin suçlandığı tecavüz olayları, 2018 ve 2024 yılları arasında yaşandı.

İddia edilen dört tecavüz olayı, kadınların ya uyurken ya da hareket edemez halde oldukları sırada gerçekleşti.

Høiby ise "uyuyan kadınlarla ilişkiye girmek gibi bir alışkanlığının olmadığını" defalarca yineledi.