Kovid-19 ihmalleri bardağı taşırmıştı: Dev rüşvet çarkı deşifre oldu, eski belediye başkanına hapis!

Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin'in Vuhan şehrinin o dönemdeki Belediye Başkanı Cou Şiangvang, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hınan eyaletinin Şangçiü şehrinde görülen davada mahkeme kararı açıklanırken, salgın döneminin olaylı ismi hapse mahkum edildi.

DEV RÜŞVET ÇARKI DEŞİFRE OLDU: 9 MİLYON DOLARLIK SERVET YAKALANDI

Mahkeme; Cou Şiangvang'ın, 2003 ile 2025 yılları arasında Hubey eyaletinde farklı kademelerde yönetici olarak görev yaptığı dönemde tam 60,5 milyon yuan (9 milyon dolar) değerinde para ve gayrimenkulü rüşvet olarak aldığına hükmetti.

MİLYONLUK PARA CEZASI KESİLDİ!

Mahkeme kararıyla Cou'ya rüşvet suçundan 14 yıl hapis ve 5 milyon yuan (750 bin dolar) para cezası verildi. Cou'nun işlediği suçları itiraf ettiği ve haksız yoldan elde ettiği tüm varlıkları devlete iade ettiği, bu gerekçeyle cezasında indirime gidilerek hafifletildiği belirtildi.

KARİYERİ BASAMAK BASAMAK YÜKSELMİŞTİ

Kariyeri boyunca doğup büyüdüğü yerlisi olduğu Hubey eyaletinde farklı kademelerde yönetici olarak görev yapan Cou, 2018 yılında eyaletin idari merkezi olan Vuhan şehrinin Komünist Parti Sekreter Yardımcısı ve Belediye Başkanı konumuna getirilmişti.

KOVİD-19 SALGININDAKİ İHMALLERİ BARDAĞI TAŞIRDI

Kovid-19 salgını patlak verdiğinde görev başında olan Cou, bu kritik dönemde salgının erken kontrol altına alınması ve kamunun bilgilendirilmesi konusundaki hata ve ihmalleri nedeniyle diğer üst düzey yöneticilerle birlikte kamuoyunun sert eleştirilerine maruz kalmıştı.

ESKİ SEKRETERE İDAM CEZASI VERİLDİ

Cou'nun yanı sıra eyaletin o dönemdeki tepe yöneticilerinden eski Hubey Komünist Partisi Sekreteri Ciang Çaoliang ve eski Hubey Valisi Vang Şiaodong hakkında da dev yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı. Soruşturmalar kapsamında Ciang, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırılmıştı. (AA)