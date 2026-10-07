Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Göreve resmen başladı

Kosova Meclisinde yapılan oylamada, ASHAK Başkanı Justina Shiroka Pula ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Seçim süreci, Kosova Anayasa Mahkemesinin belirlediği 60 günlük anayasal sürenin sona ermesinden hemen önce tamamlandı. Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin gün içinde önerdiği adaylar muhalefetten destek görmemiş, Kurti akşam saatlerinde Shiroka Pula'yı aday göstermişti.

ANAYASA MAHKEMESİ 60 GÜNLÜK SÜREYİ BELİRLEDİ

Kosova Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül'de aldığı kararla yeni cumhurbaşkanının milletvekilleri tarafından seçilmesi için öngörülen anayasal 60 günlük sürenin 8 Ağustos'ta başladığını ve 6 Ekim'de sona ererek Meclisin feshedileceğini bildirmişti. Bu karar, seçim takvimini belirledi. Meclis, gece yarısı feshedilmeden önce toplanarak hem yasa değişikliğini hem de cumhurbaşkanlığı seçimini gündemine aldı.

KURTİ'NİN ADAY ÖNERİLERİ MUHALEFETTEN DESTEK GÖRMEDİ

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin gün içerisinde cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği isimler, muhalefet partileri tarafından kabul görmedi. Kurti, son olarak akşam saatlerinde ASHAK Başkanı Shiroka Pula'yı cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi. Kurti'nin önerisi, ülkedeki ana muhalefet partisi Kosova Demokratik Partisi (PDK) tarafından kabul gördü. Ancak PDK, cumhurbaşkanı seçimi yapılmadan önce eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanlarını mahkum eden Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemenin faaliyetlerini düzenleyen yasanın değiştirilmesini şart koştu.

LAHEY MAHKEMESİNİ DÜZENLEYEN YASA DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ

Kosova Meclisi Genel Kurulu, Meclis gece yarısı feshedilmeden önce toplanarak önce Lahey'deki mahkemenin faaliyetlerini düzenleyen yasanın değiştirilmesi yönünde oy kullandı. Lahey'deki mahkemenin yetkisini sınırlandırmayı ve yetki alanı dışında bırakılacak bazı dosyaların Kosova yargısında görülmesini öngören tasarı, bazı cezaların en fazla 15 yıl olması ve bazı cezaların Kosova'da çekilmesi gibi düzenlemeler de içeriyor. Yasa değişikliğinin kabul edilmesini Meclis binası önünde bekleyen binlerce kişi, tasarının oylanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

SEÇİMDE 81 OY ALARAK CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Ardından Meclis Genel Kurulu'nda cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Seçimde ASHAK Başkanı Shiroka Pula ve PDK Milletvekili Eliza Hoxha cumhurbaşkanı adayı olarak önerildi. 120 sandalyeli Mecliste yapılan oylamaya 84 milletvekili katıldı. Shiroka Pula 81 oy alırken, Hoxha 1 oy aldı ve 2 oy geçersiz sayıldı. Böylece Shiroka Pula, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Oylamanın tamamlanmasının ardından Genel Kurul salonuna gelerek yemin eden Shiroka Pula, buradaki konuşmasında, Kosova'nın tüm vatandaşlarının cumhurbaşkanı olacağını, Kosova'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya tüm gücünü adayacağını belirtti.

SHIROKA PULA'NIN KARİYERİ

Ekonomi alanında uzun yıllar akademisyenlik yapan 73 yaşındaki Shiroka Pula, 2008-2011 yıllarında Kosova Enerji ve Madencilik Bakanı, 2011-2014 yıllarında ise milletvekili olarak görev yaptı. Shiroka Pula, Aralık 2025'te ASHAK Başkanlığına seçildi.

AA