Korkunç gerçek ortaya çıktı: Şekerden katbekat daha tehlikeliymiş!

Sakız ve nane şekerlerinde yaygın kullanılan ksilitol tatlandırıcısının kalp krizi ve felç riskini yüzde 57'ye varan oranlarda artırdığı belirlendi. Charité Üniversite Hastanesi tarafından yürütülen 30 yıllık araştırma, masum bilinen yapay tatlandırıcının hayati organlarda kan pıhtılaşmasını tetiklediğini ortaya koydu.

30 YIL BOYUNCA TAKİP ETTİLER

Daily Mail'in haberine göre Berlin Charité Üniversite Hastanesi uzmanlarından Dr. Marco Witkowski liderliğindeki ekip, tam 17 bin 710 katılımcının 30 yıla yayılan sağlık verilerini mercek altına aldı. Araştırma sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) yıllık kongresinde sunuldu.

Kanında en yüksek ksilitol seviyesi saptanan bireylerin 6 yıllık takip sürecinde ağır kardiyovasküler olay yaşama riskinin yüzde 57 yüksek olduğu belirlendi. 30 yılın sonunda ise bu kişilerde kalp krizi, felç veya ölüm riskindeki artış oranı yüzde 18 olarak kaydedildi.

KAN YAPISINI DĞİŞTİRİP PIHTIŞTIRIYOR

Yüksek miktarda alınan ksilitol, kanın yapısını ağırlaştırarak akışkanlığı bozuyor. Sıvının daha yoğun ve yapışkan hale gelmesiyle pıhtılaşma riski doğrudan yükseliyor.

Dr. Marco Witkowski, kamuoyunun bu maddeleri şekerden daha sağlıklı gördüğüne dikkat çekerek, bulguların tatlandırıcıların uzun vadeli etkileri konusunda "ne kadar az şey bildiğimizi" kanıtladığını aktardı. ESC İletişim Komitesi Üyesi Prof. Dan Atar da yapay tatlandırıcıların toplumda yaygınlaştığını ancak ksilitolün kalp sağlığında ciddi olumsuzluklar yarattığını vurguladı.

DİĞER TATLANDIRICILAR DA MERCEK ALTINDA

Bilim dünyası diğer tatlandırıcı ürünlere yönelik uyarılarını da artırıyor. Science Signaling dergisinde 2025 yılında yayımlanan çalışmada, dondurma ve şekerlemelerde yer alan sorbitol maddesinin karaciğer yağlanmasına yol açarak kanser riskini artırdığı gösterildi.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2023 yılında diyet içeceklerde yaygın bulunan aspartam maddesini insanlar için "olası kanserojen" kategorisine almıştı. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları ise bu katkı maddelerinin bağırsak bakterilerine zarar verdiğini savunuyor.