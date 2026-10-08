Korku filmi gibi! Peş peşe 7 ceset ortaya çıktı, şehirde seri katil paniği

Brezilya'nın São Paulo şehrinde son haftalarda peş peşe ortaya çıkan cesetler kentte büyük bir korku ve gizem yarattı. 5 Eylül ile 2 Ekim arasında kentin farklı bölgelerinde en az 7 kişinin cansız bedeni bulundu. Kurbanların bazılarının plastik poşetlere konulması, bazılarının battaniye veya çarşaflara sarılması, kimi vakalarda ise cesetlerin bağlanmış ya da parçalanmış halde bulunması sosyal medyada “seri katil” iddialarını gündeme taşıdı.

Ancak soruşturmanın geldiği noktada bu cinayetlerin tek bir kişi tarafından işlendiğine ilişkin resmi bir kanıt bulunmuyor. São Paulo polisi, farklı dosyalar üzerinde çalışırken cinayetlerin suç örgütleri veya “suç mahkemeleri” olarak adlandırılan yapılanmalarla bağlantılı olabileceği ihtimalini de araştırıyor.

İLK CESET 5 EYLÜL'DE BULUNDU

Gizemli zincirin ilk halkası 5 Eylül’de kentin güneyindeki Jabaquara bölgesinde ortaya çıktı. Sabah saatlerinde sokakları temizleyen görevliler, Rua Contos Gauchescos üzerinde çöp poşetlerinin arasında bir ceset fark etti. Bedeni siyah plastik poşete koyan kişi ya da kişilerin cesedi bağlayarak yol kenarına bıraktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma 16. Bölge Polis Merkezi tarafından başlatıldı.

AYNI GÜN İKİ CESET DAHA

Sadece beş gün sonra, 10 Eylül’de São Paulo’nun doğusunda iki ayrı ceset bulundu. İlk kurban Vila Chuca bölgesinde ortaya çıktı. Bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde ateşli silah yarası bulundu. Kurbanın bedeni battaniyeye sarılmış ve plastik bir poşetin içine yerleştirilmişti.

Aynı gün yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Colônia bölgesinde de başka bir ceset bulundu. Boş bir arazide tespit edilen bedenin bağlandığı, battaniyeye sarıldığı ve plastikle kaplandığı belirlendi. İlk incelemelerde kurbanın kimliği ve cinsiyeti dahi netleştirilemedi.

CESET PARÇALARA AYRILDI

19 Eylül’de soruşturmayı daha da karmaşık hale getiren bir başka olay yaşandı. São Paulo’nun kuzeyindeki Jaçanã’da, ulaşılması güç bir bölgede plastik poşetlere bölünmüş insan kalıntıları bulundu.

Polis, kalıntıların bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Kurbanın baş ve elleri gibi kimlik tespitinde kullanılabilecek bazı uzuvlarının bulunmaması dikkat çekti. Daha sonra kayıp ihbarında bulunan bir yakınının verdiği bilgiler sayesinde kurbanın Murilo Sanches dos Santos olduğu belirlendi. Olay 73. Bölge Polis Merkezi tarafından soruşturuluyor.

BİR BAŞKA ERKEK CESEDİ ÇARŞAFA SARILI BULUNDU

25 Eylül’de bu kez kentin güneyindeki Vila Andrade’de bir erkek cesedi bulundu. Rua São João do Pernambuco üzerinde bulunan beden bir çarşafa sarılmış halde yol kenarına bırakılmıştı. Kurbanın kimliği belirlenemedi ve olay cinayet soruşturmasına dönüştürüldü.

İki gün sonra ise Jardim São Luís bölgesinde insan başı bulundu. Çarşafa sarılı halde bulunan başın bir erkeğe ait olduğu değerlendirildi. Yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Itapecerica da Serra’da ise başı olmayan bir erkek cesedinin bulunması soruşturmayı daha da çarpıcı bir noktaya taşıdı.

SON CESET BİSİKLET YOLUNDA ORTAYA ÇIKTI

Serinin şu ana kadar bilinen son vakası 2 Ekim’de yaşandı. São Paulo’nun doğusundaki Parque Ecológico do Tietê'de bir erkek cesedi bulundu.

Ceset, Via Parque üzerindeki bisiklet yolunda plastik bir poşetin içinde bulundu. Kolları ve bacakları koli bandıyla bağlanmıştı. Kimliği belirlenemeyen kurbanın ölümüyle ilgili soruşturmayı Cinayet ve Kişi Koruma Dairesi (DHPP) yürütüyor.

SERİ KATİL İDDİASI GÜNDEMDE

Cesetlerin farklı bölgelerde bulunması, benzer biçimde paketlenmeleri ve bazı vakalarda parçalanma ya da bağlanma izlerine rastlanması sosyal medyada tek bir fail ihtimalini gündeme getirdi. Ancak emniyet birimleri, yalnızca cesetlerin benzer şekilde saklanmasının cinayetlerin aynı kişi tarafından işlendiğini göstermediğine dikkat çekti.

Polisin değerlendirdiği ihtimaller arasında ise intikam amaçlı cinayetler, borç ve suç örgütleriyle bağlantılı infazlar ile “suç mahkemeleri” tarafından gerçekleştirildiği düşünülen eylemler de bulunuyor.