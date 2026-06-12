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Koridorda bir anda yere yığıldı! 12 yaşındaki öğrencinin ölümünde sosyal medya şüphesi

New York'ta 12 yaşındaki Jacob Medina, okul koridorunda geçirdiği boğulma krizi sonrası hayatını kaybetti. Polis, olayda sosyal medya kaynaklı "Tek Lokma" akımının rolü olup olmadığını araştırıyor.

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Koridorda bir anda yere yığıldı! 12 yaşındaki öğrencinin ölümünde sosyal medya şüphesi

ABD'nin New York eyaletindeki Yonkers kentinde meydana gelen trajik olay, sosyal medya akımlarının çocuklar üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Yerel bir ortaokulda 6. sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki Jacob Medina, çarşamba sabahı dersine gitmek üzere okul koridorunda yürüdüğü sırada aniden nefes almakta zorlandı.

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Görgü tanıklarının ifadelerine göre öksürmeye başlayan çocuk kısa süre içinde fenalaşırken, durumu fark eden öğretmenler hızla müdahalede bulundu. İlk yardım ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Medina, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"TEK LOKMA" AKIMI MI ÖLÜME GÖTÜRDÜ?

Olayın ardından soruşturma başlatan Yonkers Polisi, çocuğun ölümüne neyin yol açtığını belirlemek için çok yönlü inceleme başlattı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan ve katılımcıların büyük bir yiyeceği tek lokmada tüketmeye çalıştığı "One Bite" adlı meydan okuma dahil olmak üzere çeşitli senaryoları değerlendiriyor.

Yerel kaynaklar, Jacob Medina'nın olaydan kısa süre önce okulda düzenlenen bir bağış etkinliğinden donut satın aldığını öne sürdü. Ancak yetkililer, bu bilginin ölüm nedeni ile bağlantısının henüz doğrulanmadığını vurguladı.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Okul Müdürü Anibal Soler Jr., öğretmenlerin öğrencinin yardım çağrısına anında karşılık verdiğini ve ilk müdahalenin koridorda gerçekleştirildiğini açıkladı. Buna rağmen yaşanan trajedinin önüne geçilemedi.

Yetkililer, sosyal medya akımının olaydaki rolünün henüz kesinlik kazanmadığını belirtirken, öğrencinin sağlık geçmişi, olası alerjileri ve kronik rahatsızlıkları da araştırılıyor. Jacob Medina'nın kesin ölüm nedeni ise adli tıp uzmanlarının hazırlayacağı raporun ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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