Körfez’de savaşın yeni aktörü! Birleşik Arap Emirlikleri gizlice sahaya indi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD ve İsrail ekseninde İran’a karşı yürütülen askeri gerilimde doğrudan sahaya indiği öne sürüldü.

ABD merkezli The Wall Street Journal’ın haberine göre BAE, savaş sürecinde İran’ın ekonomik altyapısına yönelik “faili meçhul” saldırılar düzenledi. Özellikle İHA’lar ve hassas güdümlü füzelerle gerçekleştirilen operasyonlarda İran’ın kritik rafinerilerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

İddiaların merkezinde, Basra Körfezi’nde yer alan Lavan Adası’ndaki stratejik bir rafineri bulunuyor. Söz konusu tesiste çıkan büyük yangın sonrası üretimin uzun süre durduğu, saldırının ise ateşkes sürecine yakın bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Gazetenin haberine göre BAE, gelişmiş Batılı askeri teknolojiler ve uydu destekli istihbarat sistemleriyle operasyon kabiliyetini artırarak İran içindeki stratejik noktaları vurdu. Bu saldırıların, Körfez’de İran’a karşı doğrudan askeri eyleme geçen ilk Arap ülkesi olarak BAE’yi öne çıkardığı ifade edildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran’ın ise bu süreçte BAE ve Kuveyt’e yönelik yoğun füze ve İHA saldırılarıyla karşılık verdiği, bölgesel tansiyonun hızla yükseldiği aktarıldı.

ABD’nin ise ateşkes sürecine rağmen bu operasyonlara doğrudan tepki vermediği, süreci dolaylı şekilde izlemekle yetindiği iddia edildi.

Uluslararası analistlere göre bu gelişme, Körfez ülkeleri içinde İran’a karşı dengeleri kökten değiştirebilecek yeni bir kırılma noktası olarak görülüyor. Uzmanlar, Tahran’ın bu durumu bölgesel diplomasiye baskı unsuru olarak kullanabileceğini belirtiyor.