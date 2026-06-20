Köprüde yük trenleri çarpıştı, vagonlar yola uçtu: 1 ölü
Almanya’nın Bavyera eyaletinde gece saatlerinde bir köprüde çarpışan iki yük treni büyük bir kazaya neden oldu. Çarpışmanın şiddetiyle raydan çıkan vagonlardan ikisi yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola düşerken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Almanya’nın Bavyera eyaletinin Münih kentinde gece saatlerinde yaşanan demiryolu kazası, şehirde kısa süreli alarma neden oldu. İki yük treninin, köprü üzerinde manevra yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple birbirine çarptığı bildirildi.
Çarpışmanın etkisiyle trenlerden birine ait iki vagon raydan çıktı ve yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan köprüden aşağı, altından geçen yola savruldu. Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
BÖLGEDEKİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) tarafından yapılan açıklamada, kazanın yalnızca yük taşımacılığına ayrılmış bir hatta meydana geldiği vurgulandı. Bu nedenle yolcu trenlerinin seferlerinin etkilenmediği belirtildi.
Yetkililer ayrıca köprüden düşen vagonların boş olduğunu duyurdu. Kazanın ardından bölgedeki yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılırken, enkaz kaldırma ve inceleme çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. (AA)