Köpeğini öpmek isterken düştü... Yaşadığı kaza mucizeyi beraberinde getirdi

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yaşayan Lisa Reid'in yaşamı, henüz 11 yaşındayken teşhis edilen kanserli beyin tümörü nedeniyle tamamen değişti. Geçirdiği ameliyatla tümör başarıyla alınsa da optik sinirlerinde oluşan kalıcı hasar nedeniyle görme yetisini tamamen kaybetti.

Doktorlar, Reid'e bir daha göremeyeceğini söyledi. Çocuk yaşta aldığı bu haberin hayatını altüst ettiğini anlatan Reid, yıllarca görme engelli bireyler için sunulan destek hizmetlerinden yararlandı ve Ami isimli rehber köpeğiyle yaşamını sürdürdü.

İYİ GECELER ÖPÜCÜĞÜ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Aradan 13 yıl geçti. 24 yaşına gelen Reid'in hayatı, sıradan bir akşam yaşadığı talihsiz bir kazayla beklenmedik şekilde değişti. Yatmadan önce rehber köpeğine iyi geceler öpmek için eğildiği sırada dengesini kaybederek başını hem sehpasına hem de zemine çarptı.

Başındaki ağrıyla uyuyan Reid, ertesi sabah gözlerini açtığında yıllardır içinde yaşadığı karanlığın yerini yeniden ışığa bıraktığını fark etti. Başına aldığı darbenin ardından görme yetisinin kısmen geri döndüğü ortaya çıktı.

DOKTORLAR BİLE AÇIKLAYAMADI

Yıllar sonra yeniden görebilmenin en büyük şaşkınlığını ise ailesini gördüğünde yaşadı. Kör kaldığı dönemde çocuk olan kardeşi artık yetişkin bir adama dönüşmüştü. Annesini ise "Aynı görünüyordu ama yaşlanmıştı" sözleriyle anlattı. Kendisinin de artık küçük bir kız değil, yetişkin bir kadın olduğunu ilk kez aynada görebildi.

Reid'in yaşadığı bu sıra dışı iyileşme, doktorları da şaşkına çevirdi. Uzmanlar, başına aldığı darbenin görme yetisini nasıl geri kazandırdığına ilişkin kesin bir tıbbi açıklama yapamadı. Olay, nadir görülen ve bilimsel olarak tam anlamıyla açıklanamayan vakalardan biri olarak değerlendirildi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yıllar sonra yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan Reid, kendisine destek olan görme engelli topluluğuna teşekkür etti. Yeniden görebilmeyi "hayatın en büyük armağanlarından biri" olarak tanımlayan Reid, kör kaldığı yıllarda en çok özlediği şeyin ise dış dünyadan çok kendi benliğini görebilmek olduğunu söyledi.