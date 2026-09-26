Kongo’da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü: 1'i bebek 17 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir yolcu uçağının acil iniş girişimi faciayla sonuçlandı. Kikwit kentinden başkent Kinşasa'ya gitmek üzere havalanan küçük yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle Kwango eyaletine bağlı Kenge bölgesinde acil iniş yapmaya çalıştı.

Bölgede uçağın güvenli şekilde inebileceği bir pist bulunmaması nedeniyle pilotun iniş girişimi başarısız oldu. Uçak, yerleşim alanındaki bir arsaya düştü. Yere çarpmasının ardından alev alan uçakta bulunanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Enkazdaki yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler uçağın çevresinde inceleme yaptı. Kwango Eyalet Vali Yardımcısı Remy Saki Bokinda, ilk açıklamalarda verilen can kaybı sayısının daha sonra güncellendiğini duyurdu.

Bokinda, enkazda 16 yetişkin ile bir bebeğin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek toplam can kaybının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

KAZADA İKİ GENERAL ÖLDÜ

Kazanın ardından KDC ordusundan da önemli bir açıklama geldi. Ordu, resmi görev kapsamında seyahat eden iki üst düzey komutanın uçak kazasında yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Hayatını kaybeden isimlerin, Yüksek Askeri Mahkeme Başkanı Korgeneral Joseph Mutombo ile Askeri Silahlı Kuvvetler Başsavcısı Korgeneral Lucien-Rene Likulia olduğu bildirildi.

KDC Ordu Sözcüsü Tümgeneral Efomi Ekenge, kazada söz konusu askeri heyetin üyeleriyle birlikte uçak mürettebatının da hayatını kaybettiğini teyit etti.

UÇAĞIN NEDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın kesin nedeni ise henüz belirlenemedi. Sivil Havacılık Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Tryphon Kin-Kiey Mulumba, uçağın düşmesine yol açan koşulların henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

İlk bilgilerde uçuş sırasında teknik bir arıza yaşandığı ve bu nedenle acil iniş girişiminde bulunulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

KDC Cumhurbaşkanlığı da kazayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, yetkili makamlardan kazanın kesin koşullarının ve nedenlerinin belirlenmesi için titiz bir soruşturma yürütmelerini istedi.

Tshisekedi ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.