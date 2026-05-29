Kongo Cumhuriyeti’nden tarihi karar: Tüm Afrika’ya vize kalkıyor

Kongo Cumhuriyeti, kıta içi entegrasyonu artıracak önemli bir adıma imza attı. Yapılan resmi duyuruya göre, Afrika kıtasındaki tüm ülkelerin vatandaşları Kongo Cumhuriyeti'ne vizesiz seyahat edebilecek.

UYGULAMA 1 OCAK 2027’DE BAŞLIYOR

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, gerçekleştirdiği açıklamada, vize muafiyeti uygulamasının 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ilan etti.

Kararın temel amacının Afrika kıtası genelinde kişilerin serbest dolaşım imkanlarını güçlendirmek olduğunu vurgulayan Nguesso, ayrıca kıta genelinde "tek bir Afrika pasaportu uygulamasının teşvik edilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

VİZESİZ SEYAHAT TANIYAN 7. AFRİKA ÜLKESİ OLDU

Bu kritik kararla birlikte Kongo Cumhuriyeti, kapılarını Afrikalı ziyaretçilere vizesiz açan 7. Afrika ülkesi unvanını aldı. Kıta genelinde daha önce de Ruanda, Togo, Gana, Benin, Gambiya ve Seyşeller, Afrikalı seyahat severlere kısmi veya tamamen vizesiz seyahat hakkı tanımıştı. (AA)