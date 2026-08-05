Komşular şüphelendi, polis bodruma indi: Dondurucudan babasının cesedi çıktı

Yunanistan'ın Mystras köyünde ortaya çıkan olay, komşuların uzun süredir ortalarda görünmeyen 90 yaşındaki emekli öğretmen için yetkililere başvurmasının ardından gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları aramalarda kullanılmayan aile otelinin bodrum katındaki bir dondurucuda yaşlı adama ait olduğu belirlenen donmuş cesedi buldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 yaşındaki oğlu, babasının yaklaşık iki buçuk yıl önce doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini ve cesedi aileye ait otelin bodrumundaki dondurucuya kendisinin yerleştirdiğini söyledi. Polis, şüphelinin bu süre boyunca babasının ölümünü resmi makamlara bildirmediğini ve emekli maaşının ödenmeye devam etmesini sağladığı iddiasını araştırıyor.

KOMŞULAR UZUN SÜRE HABER ALAMADI

Yunan polisinin açıklamasına göre şüpheli hakkında dolandırıcılık, gerçeğe aykırı beyanda bulunma ve ruhsatsız havalı tüfek bulundurma suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Devlet televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre ise köy sakinleri, 90 yaşındaki emekli öğretmeni en az dört yıldır görmediklerini ifade etti. Bu durum, yetkililerin şüphelerini artıran en önemli ayrıntılardan biri oldu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

İlk incelemelerde yaşlı adamın ölümünün doğal nedenler dışında gerçekleştiğine işaret eden belirgin bir bulguya rastlanmadı. Ancak kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için ceset adli tıp kurumuna gönderildi. Yetkililer, hem ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması hem de emekli maaşı ödemelerine ilişkin iddiaların netleştirilmesi amacıyla kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.