Komşuda "sınırsız turizm" dönemi bitti! Adalara giriş artık eskisi gibi olmayacak

Yunanistan hükümeti, turizm sektörünü daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir düzenleme paketini kamuoyuna duyurdu. “Özel Mekansal Turizm Çerçevesi” adı verilen yeni plan, ülkenin turizm politikalarında köklü bir değişimin sinyali olarak değerlendirildi.

Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou tarafından açıklanan düzenleme, özellikle aşırı yoğun turist baskısı altında kalan bölgelerde kontrol mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Hükümet, yeni sistemle birlikte turizmin gelişiminin artık daha net kurallara bağlanacağını ve plansız büyümenin önüne geçileceğini vurguladı.

TURİZM HARİTASI YENİDEN ÇİZİLİYOR

Yeni çerçeve kapsamında Yunanistan, turizm yoğunluğuna göre beş farklı kategoriye ayrılacak. Buna göre ülkedeki bölgeler:

Aşırı yoğun turizm alanları

Gelişme potansiyeli taşıyan bölgeler

Ada destinasyonları

Ana kara bölgeleri

Özel koruma statüsündeki alanlar

şeklinde sınıflandırılacak.

Özellikle Santorini ve benzeri yüksek ziyaretçi baskısı yaşayan adalarda daha sert kurallar devreye alınacak. Bu bölgelerde yeni yatırımlar sıkı denetime tabi tutulacak, bazı alanlarda ise kapasite artışına izin verilmeyecek.

ADALARDA KAPASİTE SINIRI GELİYOR

Planın en dikkat çeken başlıklarından biri, adalarda maksimum turist yatak kapasitesine sınırlama getirilmesi oldu. Her bölgenin fiziksel büyüklüğü ve taşıma kapasitesi dikkate alınarak konaklama kapasitesi yeniden belirlenecek.

Bu adımın amacı, özellikle yaz aylarında yaşanan aşırı yoğunluğu azaltmak ve altyapı üzerindeki baskıyı kontrol altına almak olarak açıklandı.

KIYILARDA YAPILAŞMAYA SIKI DENETİM

Yeni düzenlemeyle birlikte kıyı şeritleri de koruma altına alınıyor. Buna göre deniz kıyısının ilk 25 metresinde kamu yararı dışında herhangi bir yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Hükümet, bu kararın hem doğal kıyı ekosistemini korumayı hem de sahil bölgelerinin kontrolsüz betonlaşmasının önüne geçmeyi amaçladığını belirtiyor.

DOĞA VE TARİHİ DOKU ÖN PLANDA

Yeni turizm stratejisinde yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel ve kültürel koruma da merkezde yer aldı. Koruma altındaki doğal alanlar, tarihi yerleşimler ve arkeolojik bölgeler için ek düzenlemeler devreye alınacak.

Yetkililer, turizmin ülke ekonomisi için önemini vurgularken, büyümenin “kontrolsüz değil, sürdürülebilir ve bölge karakterine saygılı” olması gerektiğinin altını çizdi.

YENİ MODELİN HEDEFİ: DENGE

Hükümet, yeni planla birlikte turizmi tamamen sınırlamak yerine, daha dengeli bir dağılım sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Amaç; hem turist yoğunluğunu azaltmak hem de yerel yaşamı ve doğal kaynakları uzun vadede korumak.