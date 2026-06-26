Komşu savaş açtı: Adaları kurtarana ödül verilecek

Yunanistan Tarım Bakanlığı, deniz ekosistemini tehdit eden istilacı balon balığına (lagocephalus) karşı teşvik programı başlattığını açıkladı. Avrupa fonlarından karşılanan 1.5 milyon Euro bütçeli programa göre balıkçılar yakaladıkları balon balığı için kilo başına 5.33 Euro ödül alacak.

Program kapsamında balıkçılar avladıkları balon balıklarını bölgesel yönetimlerin belirlediği limanlara teslim edecek. Teslim noktalarında tartılan balıklar devlet eliyle özel dondurucularda saklanacak ve ardından yakılarak imha edilecek. Dondurma, nakliye ve imha dahil tüm operasyonel maliyetleri devlet üstleniyor.

Bakanlık, balıkçıların işletme giderlerini hafifletmek amacıyla geçici yakıt sübvansiyonu da açıkladı. Nisan ve Mayıs ayları için litre başına 0.16 Euro, Haziran ayı için ise 0.12 Euro yakıt desteği verilecek.

KAPSAM SINIRI BALIKÇILARI KIZIDIRDI

Programın ilk aşaması yalnızca Güney Ege Denizi ve Girit bölgesiyle sınırlı tutuldu. Bu karar, kapsam dışında kalan bölgelerdeki balıkçıların sert tepkisine yol açtı. Bakanlığın düzenlediği bilgilendirme toplantısında sektör temsilcileri programın sınırlı tutulmasına itiraz ederek salonu memnuniyetsiz bir şekilde terk etti.

Bakanlık, etkilenen balıkçılar için ek destek önlemlerinin planlandığını duyurdu. Projenin liman belirleme, tartım organizasyonu ve imha süreçleri bölgesel yetkililer tarafından koordine edilecek.

TÜRKİYE'DE DE AYNI TEHDİT BÜYÜYOR

Balon balığı istilası yalnızca Yunanistan'ın sorunu değil. İklim değişikliğiyle ısınan Akdeniz, Kızıldeniz'den göç eden istilacı türlerin kalıcı yuvası haline geldi.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının bölgede yerleşik düzene geçtiğini ve bundan sonra yok olmalarının mümkün olmadığını vurguluyor.

İstilacı türler besin zincirine dahil olurken yerli balıkların yerini alıyor. Ekonomik değeri yüksek isparoz balığının yerini Kızıldeniz göçmeni 'gırt gırt' olarak bilinen tür aldı. Ağlara bol miktarda takılan bu göçmen balıklar piyasada alıcı bulamıyor ve balıkçılık sektörüne ciddi zarar veriyor.