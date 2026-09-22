Koltuk sallanıyor: Seçmenin yüzde 55'i istifasını istiyor!

Almanya'da yapılan güncel kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların yüzde 55'i Başbakan Friedrich Merz'in görevinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. RTL ve ntv kanalları için Forsa şirketi tarafından gerçekleştirilen "Trendbarometer" anketinde, Merz’in koltuğunda kalmasını destekleyenlerin oranı yüzde 40'ta kalırken, Başbakan'ın icraatlarından memnun olanların oranı ise yüzde 11'e kadar geriledi.

PERFORMANSINA REKOR DÜŞÜK ONAY: SADECE YÜZDE 11 MEMNUN!

Kamuoyu araştırmasında en dikkat çeken detaylardan biri de Merz'in sergilediği yönetim performansına verilen destek oldu. Ankete katılan vatandaşlar arasında Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı yalnızca yüzde 11'de kaldı.

Başbakan'ın görevden ayrılması gerektiği yönündeki taleplerin özellikle Almanya'nın doğu eyaletlerindeki seçmenler ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti (Die Linke) destekçileri arasında çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

SEÇMEN SİYASİ KRİZDE

Ankette ortaya çıkan bir diğer kritik tablo ise Alman halkının mevcut siyasi aktörlere olan inancını kaybettiğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 54'ü, Almanya'nın karşı karşıya olduğu birikmiş ve derinleşen sorunları çözebilecek yetkinlikte herhangi bir siyasi parti bulunmadığını beyan etti. (AA)