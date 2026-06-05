Koltuğunda yana kaydı, gözleri kapandı! Trump'ın o anları Oval Ofis'te kriz çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyu önündeki görüntüleri bir kez daha ülke gündeminin merkezine yerleşti. Fox News tarafından yayınlanan bir etkinlik sırasında çekilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Beyaz Saray ile eleştirmenler arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Görüntülerde Trump'ın kömür sektörüne yönelik yatırımların tanıtıldığı programda zaman zaman gözlerini kapattığı ve koltuğunda yana doğru eğildiği görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir bölümü, 79 yaşındaki başkanın etkinlik sırasında uykuya daldığını öne sürerken kısa sürede viral hale gelen görüntüler milyonlarca kez izlendi ve çeşitli platformlarda yoğun şekilde paylaşıldı.

BEYAZ SARAY'DAN SERT TEPKİ

Yaklaşık dört milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan paylaşımların ardından Beyaz Saray cephesinden oldukça sert bir yanıt geldi. Beyaz Saray'ın "Hızlı Müdahale" hesabından yapılan açıklamada, videonun yanlış yorumlandığı savunularak başkanın uyumadığı öne sürüldü. Açıklamada, görüntüleri paylaşanlara yönelik sert ve hakaret içeren ifadeler kullanılması ise ayrıca dikkat çekti.

Tartışmaların büyümesi üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle da konuya ilişkin açıklama yaptı. Ingle, Başkan Trump'ın sağlık durumu ve enerjisiyle ilgili iddiaları kesin bir dille reddederek, "Başkan Trump Amerikan tarihinin en keskin zekâlı ve en enerjik başkanıdır" ifadelerini kullandı.

"BU ADAM HİÇ UYUMAZ"

Olay yalnızca sosyal medyada değil, Washington siyasetinde de yankı buldu. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lieu'nun, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya Trump'ın görüntülerini izleterek konuyla ilgili görüşünü sorduğu belirtildi. Rubio ise iddialara karşı çıkarak, Trump'ın uyuduğunu hiç görmediğini söyledi. Rubio, "Tam tersine, bu adam hiç uyumaz" sözleriyle başkana destek verdi.

Trump ise kendisine yöneltilen eleştirilere karşı iddiaları küçümsemeyi tercih etti. Başkan, uyuyakaldığı yönündeki yorumların abartıldığını savunurken, bazı kabine toplantılarının "cehennem kadar sıkıcı" olduğunu söyleyerek tartışmaları esprili bir dille geçiştirmeye çalıştı.

Ancak son görüntüler, ABD siyasetinde yaş faktörü ve liderlerin sağlık durumlarına ilişkin tartışmaların önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağını gösteriyor.