Kolombiya'da seçim krizi! Cumhurbaşkanı Petro sonuçları reddetti, aşırı sağcı rakibinden sert tehdit geldi

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından ülke siyasetinde tansiyon hızla yükseldi. Resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı siyasetçi Abelardo de la Espriella'nın yarışı önde tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"RESMİ KAYDI OLMAYAN YÜZ BİNLERCE KİŞİ OY KULLANDI"

Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim gecesi duyurulan ön sayım sonuçlarını kabul etmediğini duyurdu. Cumhurbaşkanı, seçim sürecinde kullanılan yazılımlara son günlerde müdahale edildiğini öne sürerken, resmi nüfus kayıtlarında bulunmayan yüz binlerce kişinin sisteme dahil edildiğini iddia etti. Petro, ön sayım verilerinin hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını belirterek, yalnızca yargı gözetiminde gerçekleştirilen resmi sayımın sonuçlarını tanıyacağını ifade etti.

Seçim sistemine yönelik eleştirilerini sürdüren Petro, seçmen kayıtları ile sayım verileri arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğunu savundu. Açıklamalarında seçim organizasyonunda görev alan özel şirketleri de hedef alan Cumhurbaşkanı, sonuçların güvenilirliğinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

RAKİBİNDEN YANIT GECİKMEDİ

Petro'nun açıklamaları ülkede geniş yankı uyandırırken, ilk turu önde tamamlayan Abelardo de la Espriella'dan sert bir yanıt geldi. Barranquilla'da destekçilerine seslenen sağcı lider, halkın iradesinin sandığa yansıdığını savunarak seçim sonuçlarının tartışmaya açılmasına tepki gösterdi. De la Espriella, Petro'nun sonuçları görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek, halkın demokratik tercihine saygı duyulması çağrısında bulundu.

Konuşmasında ABD'ye de seslenen De la Espriella, ikinci tur sürecinin uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Kolombiya'nın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğini belirten aday, demokrasiyi koruma kararlılığı mesajı verdi.

HALK YENİDEN SANDIĞA GİDECEK

Öte yandan iktidar koalisyonunun adayı Ivan Cepeda da seçim sürecine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi. Bogota'da partililerine hitap eden Cepeda, sisteme yansımayan oylar ve oy satın alma iddialarının kapsamlı şekilde soruşturulmasını talep etti. Petro'nun dile getirdiği yüz binlerce oy farkı iddiasının da açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyleyen Cepeda, tüm oyların şeffaf biçimde incelenmesini istedi.

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle Kolombiyalı seçmenler yeniden sandık başına gidecek. Oyların yaklaşık yüzde 43,6'sını alan Abelardo de la Espriella ile yüzde 41,1 destek bulan Ivan Cepeda, 21 Haziran'da düzenlenecek ikinci turda ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.