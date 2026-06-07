Kolombiya'da kömür madeninde göçük: 7 işçi yaşamını yitirdi

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde bulunan bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Göçükte 7 işçi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde bulunan, Sutatausa kasabasına bağlı Las Penas köyünde işletilen bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Edinilen bölgelere göre, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda maden kurtarma ekibi ve acil durum personeli sevk edildi.

7 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey Angel'in yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 24 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından göçük altındaki 7 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Angel, Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dileyerek; kurtarma ekiplerine, acil durum personeline ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ayrıca kömür madenindeki kazanın çıkış nedenine ilişkin Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı soruşturma başlatılacağını duyurdu. (DHA)