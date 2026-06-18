Koku şikâyeti mahkemeye taşındı, gerçek şoke etti! Evin önünde 50 çuval…

Nijerya’nın kuzeyindeki Kano kentinde yaşayan bir kişi, evinin önünde uzun süre boyunca çuvallar içinde insan dışkısı biriktirmesi nedeniyle mahkeme karşısına çıktı. Bölge halkının yoğun koku ve yaşam koşullarının bozulduğu yönündeki şikâyetleri üzerine başlatılan inceleme, olayın boyutunu ortaya çıkardı.

Yerel yetkililer, sanığın yaşadığı evin çevresinde yaklaşık 50 çuvala yakın atık bulunduğunu tespit etti. Mahalle sakinleri, günlerdir süren ağır kokudan dolayı evlerinde durmakta zorlandıklarını ve sorunu kendi aralarında çözmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti.

GÜBRE OLARAK SATACAKTI

Yapılan yargılamada sanığın, fosseptik temizliği yaptığı ve topladığı atıkları ileride tarımda kullanılmak üzere gübre olarak satmayı planladığını söylediği aktarıldı. Mahkeme, söz konusu durumun halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği ve çevre yaşamını olumsuz etkilediği sonucuna vardı.

CEZA ÖDEEYECEK

Hakimin, karar öncesinde bölgeye giderek çuvalların bulunduğu alanı yerinde incelediği ve durumu bizzat gözlemlediği bildirildi. Mahkeme, sanığa iki hafta hapis cezası ile birlikte 100 bin naira (yaklaşık 74 dolar) para cezası uygulanmasına hükmetti.

Ayrıca tüm atıkların bölgeden derhal temizlenmesi ve benzer bir durumun tekrar edilmemesi yönünde talimat verildi. Kararın ardından mahalle sakinleri, bölgede yaşamın yeniden normale döndüğünü ve rahatsız edici kokunun ortadan kalktığını belirtti.