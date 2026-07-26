Kocasını 'pedofili' diye ifşa etti: İki hafta sonra öldürüldü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Sara Gilson, ayrı yaşadığı eşini TikTok üzerinden pedofili olmakla suçlamasının ardından iki hafta sonra yaşamını yitirdi.

43 yaşındaki Gilson, Owasso Polis Karakolu’na göre perşembe günü eşi Jeremiah Duffey tarafından vurularak öldürüldü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTMIŞ

Yaşanan olaydan yaklaşık 1 ay önce Sara Gilson’un kocasına karşı uzaklaştırma kararı çıkarttığı ortaya çıktı.

ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İHBAR EDİLDİ

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, 9 Haziran'da sosyal medya fenomeninin ayrı yaşadığı eşi Jeremiah Duffey hakkında, koçluğunu yaptığı kız basketbol takımındaki bir çocuğu taciz ettiği yönünde ihbarda bulunuldu.

İddiaya göre olaya tanık olan başka bir antrenör duruma müdahale ederek çocuğun ailesini bilgilendirdi. Yapılan açıklamalarda, Duffey'nin aynı çocuğa yönelik benzer uygunsuz davranışları daha önce de sergilediği öne sürüldü.

Suçlamaların gündeme gelmesinin ardından Jeremiah Duffey'nin kaçtığı ve uzun süre izine rastlanamadığı belirtildi.

TIKTOK PAYLAŞIMI İLE KOCASINI İFŞA ETTİ

Uzaklaştırma kararının ardından bir ay sonra 11 Temmuz’da TikTok hesabından paylaşım yapan Gilson, kocasının pedofili olduğunu öğrendiğini belirtti.

Sara Gilson, yaptığı paylaşımda Jeremiah Duffey ile boşanma aşamasında olduklarını ifade ederken, Netflix'in eşi hakkında bir belgesel hazırlığında olduğunu da öne sürdü.

Fenomen isim, paylaşımının açıklama kısmına ise dikkat çeken bir not düşerek, "Keşke şaka yapıyor olsaydım" ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Gilson, perşembe günü gece saatlerinde Duffey tarafından öldürüldü. Gilson’un küçük oğlu, saldırıdan kısa süre sonra komşusunun evinden 911’i aradı ve üvey babasının annesini vurduğunu söyledi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, evde Sara Gilson ile Jeremiah Duffey'nin başlarından vurulmuş haldeki cansız bedenlerini buldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer elde edilen ilk bulguların vakanın bir "cinayet-intihar" olabileceğine işaret ettiğini açıkladı.