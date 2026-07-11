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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taburcu oldu

Tansiyon düşüklüğü nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, geceyi kardiyoloji servisinde gözetim altında geçirdikten sonra taburcu edildi. Yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlandığı açıklandı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taburcu oldu
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tansiyon düşüklüğüne bağlı yaşadığı rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Erhürman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gerçekleştirilen tüm tetkiklerin olumlu sonuç verdiği ifade edildi.

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Erhürman, dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanmasının ardından ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılmıştı. Doktorların gözetiminde geceyi hastanede geçiren Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu yakından takip edildi.

OLUMSUZ BULGUYA RASTLANMADI

Hastanede yapılan kontroller ve kapsamlı tetkiklerin ardından herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtilirken, Erhürman'ın taburcu edilmesine karar verildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği ve dinlenme sürecinin ardından programına devam etmesinin beklendiği kaydedildi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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