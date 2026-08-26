Halk TV Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Lefkoşa’daki ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde görüştü. Görüşme 3 saat sürdü.