KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Lefkoşa’daki ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde görüştü. Görüşme 3 saat sürdü.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa çözüm arayışları kapsamında Lefkoşa’daki ara bölgede bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşme 3 saate yakın sürdü.
LİDERLER HAFTADA BİR GÖRÜŞECEK
Görüşmenin ardından BM Barış Gücü tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönünde gösterdiği çabanın takdirle karşılandığı belirtildi.
İki liderin, çözüm çabaları çerçevesinde ilerleme sağlamak amacıyla haftada bir, ihtiyaç duyulması halinde ise daha sık görüşme kararı aldığı kaydedildi.
DAHA ÖNCE DE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
Erhürman ile Hristodulidis, son dönemde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik temaslarını sürdürüyor.
İki lider, 8 Mayıs’ta baş başa görüşmüş, 29 Temmuz’da ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü toplantıda bir araya gelmişti.
Son görüşmeyle birlikte tarafların müzakereleri daha düzenli şekilde sürdürmesi ve Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması hedefleniyor.