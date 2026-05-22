Kızını tren faciasında kaybetmişti! "Artık sessiz kalamam" diyerek parti kurdu

Tempi'de gerçekleşen tren kazası sonrası Yunanistan’da başlayan adalet tartışmaları yeni bir siyasi oluşuma dönüştü. Faciada kızı Marthi’yi kaybeden çocuk doktoru Maria Karystianou, uzun süredir sürdürdüğü hukuk mücadelesini artık siyaset sahnesine taşıma kararı aldı.

Selanik’te düzenlenen toplantıda “Demokrasi İçin Umut” isimli partisini kamuoyuna tanıtan Karystianou, yaptığı açıklamada ülkedeki mevcut siyasi düzenin toplumun adalet beklentisine yanıt veremediğini savundu. 53 yaşındaki doktor, Tempi faciasının ardından yaşanan sürecin kendisini siyasete girmeye zorladığını belirterek, “Kayıtsız kalmak artık mümkün değildi. Bu mücadele yalnızca kişisel değil, toplumun hukuk talebinin mücadelesi” ifadelerini kullandı.

PROTESTOLARIN SİMGESİ HALİNE GELDİ

2023 yılında meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası, Yunanistan’da son yılların en büyük toplumsal öfke dalgalarından birini doğurmuştu. Kazanın ardından binlerce kişi ülke genelinde protestolar düzenlerken, Karystianou gösterilerin en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle geçtiğimiz yıl yüz binlerce kişinin katıldığı protestolar, hükümet üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Faciaya ilişkin davada aralarında istasyon şefi, demiryolu yöneticileri ve eski şirket yetkililerinin de bulunduğu 36 kişi yargılanırken şimdiye kadar herhangi bir siyasetçinin dava kapsamına alınmaması, mağdur ailelerinin tepkisini büyüttü. Aileler, olayın sorumluluğunun yalnızca teknik personelle sınırlandırıldığını savunarak hükümeti ihmalleri örtbas etmekle suçladı.

HÜKÜMET SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Başbakan Kiriakos Miçotakis liderliğindeki hükümet ise suçlamaları reddetti. Ancak son dönemde artan yolsuzluk eleştirileri ve Tempi faciasının yarattığı toplumsal tepki nedeniyle hükümetin kamuoyu desteğinde gerileme yaşandığı belirtildi.

Karystianou’nun kurduğu partinin kısa sürede dikkat çekmesi de siyasi kulisleri hareketlendirdi. Alpha TV için yapılan ankette seçmenlerin yaklaşık yüzde 15’i yeni partiye oy verebileceğini söyledi. Bu oran, henüz yeni kurulan bir hareket için dikkat çekici bulunurken, yaklaşan seçimler öncesinde siyasi dengeleri etkileyebileceği yorumları yapıldı.

Yunanistan’ın önümüzdeki bir yıl içinde genel seçimlere gitmesi beklenirken, Tempi faciasının yarattığı toplumsal öfkenin seçim sürecinde belirleyici başlıklardan biri olabileceği değerlendiriliyor.