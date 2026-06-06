Kızını da götürdü, yeni silah sistemini duyurdu: Kim Jong Un’dan askeri şov

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin deniz kuvvetlerine ait yeni nesil bir muhribin deneme sürecine katılarak askeri tesislerde incelemelerde bulundu. Ziyarete kızı Kim Ju-ae’nin de eşlik ettiği gözlemlendi. Devlet medyası, liderin geminin manevra kabiliyetini ve operasyonel performansını sahada değerlendirdiğini aktardı.

Ziyaret sırasında en çok dikkat çeken açıklama ise yeni bir askeri projeye dair oldu. Kim Jong Un, Kuzey Kore’nin savunma kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda 10 bin tonluk yeni bir savaş gemisinin inşa edilmesinin planlandığını ilk kez duyurdu. Bu adımın, ülkenin deniz gücünü “stratejik caydırıcılığın temel unsurlarından biri” haline getirme hedefinin parçası olduğu vurgulandı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamalarda ayrıca, sadece yüzey filosu değil, sualtı sistemleri ve gizlilik teknolojileri üzerinde de yoğun bir geliştirme programı yürütüldüğü belirtildi. Pyongyang yönetimi, kara, hava ve deniz kuvvetlerini kapsayan daha entegre ve güçlü bir savunma yapısı kurmayı hedeflediğini yeniden dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kuzey Kore’ye yapması beklenen olası ziyaret öncesine denk gelmesi ise uluslararası analistlerin dikkatini çekti. Değerlendirmelere göre Pyongyang, bu tür askeri hamlelerle hem bölgesel güç dengelerinde mesaj veriyor hem de olası diplomatik görüşmeler öncesinde elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

7 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET

Şi’nin ziyareti gerçekleşirse, bu temas yaklaşık yedi yıl aradan sonra bir Çin liderinin Kuzey Kore’ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Bu durum, iki ülke ilişkileri açısından da kritik bir döneme işaret ediyor.

Uzmanlar, Kim Jong Un’un son askeri mesajlarının yalnızca savunma modernizasyonu değil, aynı zamanda yaklaşan diplomatik temaslar öncesinde bilinçli bir güç gösterisi olduğu görüşünde birleşti.