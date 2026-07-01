Kızıldeniz'de silahlı bot ticaret gemisini hedef aldı!

Yemen açıklarında uluslararası deniz ticaretini hedef alan yeni bir saldırı yaşandı. İngiliz Deniz Ticareti Yönetimi'nin (UKMTO) aktardığı bilgilere göre, olay Balhaf Limanı'nın yaklaşık 76 deniz mili güneyinde meydana geldi.

Seyir halindeki ticaret gemisine dört kişinin bulunduğu silahlı bir bot yüksek hızla yaklaştı. Botta bulunan saldırganların roketatar ve hafif silahlarla donatıldığı belirtilirken, gemiye yaklaşmalarının ardından ateş açtıkları bildirildi.

Açılan ateş sonucu geminin kaptan köşkü ile yan bölmelerinde hafif çaplı hasar oluştu. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"TEHDİT DEVAM EDİYOR" AÇIKLAMASI

Saldırının başlamasıyla birlikte gemi kaptanı, acil durum prosedürünü devreye soktu. Mürettebat, korsanlık ve silahlı saldırı risklerine karşı gemilerde bulunan zırhlı güvenli bölmeye geçerek kendilerini koruma altına aldı. UKMTO, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Saldırının ardından silahlı bot bölgeden uzaklaşsa da tehdidin sona ermediği belirtildi. UKMTO, şüpheli botun halen aynı bölgede faaliyet göstermeyi sürdürdüğünü ve bölgeden geçecek diğer ticaret gemileri için ciddi güvenlik riski oluşturduğunu duyurdu.

Olayın ardından bölgede kapsamlı inceleme başlatılırken, özellikle Aden Körfezi ile Kızıldeniz güzergâhını kullanan ticari gemilere güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutmaları çağrısı yapıldı. Yetkililer, şüpheli bot veya olağan dışı herhangi bir hareketlilik tespit edilmesi halinde bunun vakit kaybedilmeden ilgili mercilere bildirilmesini istedi.