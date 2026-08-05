Kızıldeniz yeniden gerildi! Husiler Suudi tankerini balistik füze ile hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait "Vefa" isimli petrol gemisinin Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan Yenbu açıklarında balistik füzelerle hedef alındığını öne sürdü. Seri, saldırının başarıyla gerçekleştirildiğini iddia ederken, operasyonun "ablukaya abluka ile karşılık verme" stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'de kendi kontrolleri dışında kalan bölgelere abluka uyguladığını savunuyor. Bu gerekçeyle 20 Temmuz'da "deniz seyrüsefer yasağı" olarak tanımladıkları yeni bir uygulama başlattıklarını açıklayan grup, Suudi Arabistan bağlantılı deniz taşımacılığını hedef alacaklarını duyurmuştu.

İKİ TANKER DAHA VURULMUŞTU

Bu açıklamanın ardından 22 Temmuz akşamı da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini ileri süren Husiler, gemilerde yangın çıktığını iddia etmişti. Söz konusu saldırılarla ilgili Suudi Arabistan tarafından doğrulayıcı resmi bir açıklama yapılmamıştı.

KIZILDENİZ'DE GERGİNLİK ARTIYOR

Yemen'de uzun yıllardır etkisini sürdüren iç savaşın en önemli aktörlerinden biri olan İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki geniş bir coğrafyada kontrolü elinde bulunduruyor. Son dönemde Kızıldeniz'de art arda düzenledikleri saldırılar, uluslararası deniz ticareti ve bölgesel güvenlik açısından endişeleri yeniden artırıyor.