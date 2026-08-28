Kıtlık Taşı görünmeye başladı: Tuna Nehri'nin tamamen kurumasına ramak kaldı

Avrupa'daki aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi 95 santimetreye kadar gerileyen Tuna Nehri'nde korkutan tablo derinleşiyor. Budapeşte sınırlarında yer alan gizemli 'Kıtlık Taşı' 2026 yılı içinde 3. kez su yüzeyine çıkarak tarihi bir krizin alarmını verdi.

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar Tuna Nehri sularının tarihi seviyelere gerilemesine yol açtı. Budapeşte yakınlarında nehir derinliğinin yaklaşık 95 santimetreye kadar düşmesiyle 'Kıtlık Taşı' (Ínség-szikla) adı verilen jeolojik oluşum bu yıl 3. kez yeniden su yüzeyine çıktı.

SULAR ÇEKİLDİ TARİHİ SAVAŞ BATIKLARI ÇIKTI

Macaristan sınırındaki nehir yatağında yaşanan çekilme felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Suların gerilemesiyle nehir tabanında yıllardır saklı kalan İkinci Dünya Savaşı dönemine ait Nazi araçları, İngiliz mayınları ve tarihi gemi enkazları gün yüzüne çıktı.

Yüzyıllardır bölgesel krizlerin habercisi kabul edilen bu taşların görünmesi iklim kriziyle birlikte artık sıradan bir olaya dönüştü. Son 23 yılın en az 7'sinde su yüzeyine çıkan devasa kaya, nehirdeki su kaybının ulaştığı ürkütücü noktayı kanıtlıyor.

80 MİLYONDAN FAZLA İNSANI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü (IIASA) araştırmacıları bölgedeki son durumu mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda 1990 ile 2025 yılları arasındaki 30 yıldan fazla veriyi karşılaştıran uzmanlar, Haziran ayından bu yana 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların ve düşük yağışın devasa bir krizi tetiklediğini vurguladı.

Nehir havzasında yaşayan 80 milyondan fazla insan yaşanan kuraklık nedeniyle büyük tehdit altında bulunuyor. Su seviyesindeki sert düşüş bölgedeki tarımsal verimi, enerji santrallerini ve nehir üzerindeki ticari ulaşım hatlarını durma noktasına getirdi.