Kırım Tatar Lideri'nden Trump'a tepki: O da Alaskayı Putin'e versin

Kırım Tatarlarının millî lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Millî Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ile başkent Kiev'de açıklamalarda bulundu.

Kırım meselesinin kendileri için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan liderler; uluslararası kamuoyundaki barış tekliflerine, yarımadadaki Ruslaştırma politikalarına, eğitimdeki baskılara ve siyasi tutukluların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PUTİN'İ MEMNUN ETMEK İSTİYORSA TRUMP ALASKA’YI VERSİN"

ABD Başkanı Donald Trump'ın önerilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kırımoğlu şöyle konuştu:

"Trump'ın da saçma bir teklifi var. Putin'i memnun etmek için, bu savaşı durdurmak için bazı toprakları Rusya'ya toprak olarak tanımamız lazım şeklinde açıklama yaptı. Ben de diyorum ki, bir kimsenin topraklarında pazarlık yapmak kolay. Sen Putin'i o kadar memnun etmek istersen ver Alaska'yı, ver California'yı neden bizim toprağımızda pazarlık yapıyorsun. Bizim Cumhurbaşkanımız ve aslında Ukrayna halkı bu meselede çok kararlı. Düşmana verecek bir karış toprağımız yok. Eğer bizim işgal olan topraklarımızdan bu işgalciler çıkmazsa savaş bitmeyecek."

"KIRIM RUSLARIN ELİNDE KALIRSA TATAR HALKI YERYÜZÜNDEN YOK OLACAK"

Yarımadadaki mevcut durumun Kırım Tatarları için bir varoluş mücadelesi olduğunu söyleyen Kırımoğlu, Rusya'nın sistematik baskılarına dikkat çekti.

"Çünkü eğer Kırım Yarımadası Rusların elinde kalacak olursa Kırım Tatar halkı aslında yeryüzünde yok olacak. Stalin soykırımından, sürgünlükten sonra vatanımıza dönmek için mücadele verdik. Şimdi ise Rusların baskısıyla yavaş yavaş Kırım Tatarları kendi topraklarını yerinden terk etmeye mecbur oluyorlar." diyen Kırımlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: