Kim Jong Un bizzat izledi! Kuzey Kore'nin dev savaş gemisi sahnede

Kuzey Kore, donanmasını güçlendirme programı kapsamında geliştirdiği 5 bin tonluk "Kang Kon" destroyerini kapsamlı silah testlerinden geçirdi. Geçen yıl düzenlenen denize indirme töreninde hasar alması nedeniyle uzun süre gündemde kalan savaş gemisinin onarım sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen denemeleri, ülke lideri Kim Jong Un kıyıdan bizzat takip etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), cuma günü yapılan testlerde destroyerin farklı silah ve savunma sistemlerinin aşamalı olarak denendiğini duyurdu. Açıklamaya göre gemiden, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip stratejik seyir füzeleri başta olmak üzere çeşitli silah sistemleri ateşlenirken, ana top bataryaları da test edildi.

Bununla birlikte destroyerin elektronik harp kabiliyetleri, hedef tespit sistemleri ve muharebe sırasında kullanılacak çeşitli sensör ve savunma unsurlarının performansı da denemeler kapsamında değerlendirildi.

SÜRECİ HIZLANDIRMA TALİMATI

Testlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kim Jong Un, tüm hazırlıkların hızlandırılmasını istedi. Kuzey Kore lideri, "Kang Kon" destroyerinin kalan test ve hazırlık süreçlerinin kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirterek geminin en geç iki ay içinde aktif görev yapabilecek duruma getirilmesi talimatını verdi.

Devlet medyası ise gerçekleştirilen denemeleri, Kim Jong Un'un uzun süredir dile getirdiği "nükleer silahlarla donatılmış modern bir donanma oluşturma" hedefi doğrultusunda atılan son adımlardan biri olarak nitelendirdi.

DENİZ KUVVETLERİ BÜYÜYOR

Öte yandan söz konusu testler, Kuzey Kore'nin deniz kuvvetlerini büyütme planının yeni bir halkasını oluşturuyor. Pyongyang yönetimi, haziran ayının sonunda yine 5 bin ton sınıfındaki ilk destroyeri "Choe Hyon" için resmi hizmete alma töreni düzenlemişti.

Kim Jong Un, o törende yaptığı konuşmada ülkesinin donanmasını nükleer caydırıcılık kapasitesiyle güçlendirme programının planlandığı şekilde ilerlediğini açıklamış ve yeni nesil savaş gemilerinin envantere katılmaya devam edeceğinin mesajını vermişti. Böylece "Kang Kon" destroyerinde gerçekleştirilen son silah testleri, Kuzey Kore'nin deniz gücünü nükleer kapasiteyle destekleme stratejisinin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor.