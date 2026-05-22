Kıbrıs'tan Özgür Özel'e destek telefonu! "Bu süreç hepimizi ilgilendiriyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde muhalefette yer alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Türkiye’deki ana muhalefet partisi arasında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.

CTP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İncirli, görüşmede hem son siyasi gelişmeler hakkında bilgi aldı hem de dayanışma mesajlarını doğrudan iletti. Telefon görüşmesinin, iki lider arasında karşılıklı değerlendirme ve durum analizi şeklinde geçtiği belirtildi.

MÜCADELE MESAJI

Açıklamada ayrıca görüşmede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve sosyal adalet gibi temel değerlerin altı çizildi. İki liderin, bu ilkeler etrafında yürütülen mücadelenin sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için değil, daha geniş bir bölgesel etki alanı açısından da önem taşıdığı konusunda ortak bir anlayışa vardığı ifade edildi.

Siyasi temas, son dönemde yargı ve siyaset ekseninde yaşanan tartışmaların ardından muhalefet partileri arasındaki iletişimin güçlendiği şeklinde yorumlandı.