Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıldönümünde İsrail'den küstah açıklama!

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) güçlü destek verdi ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) askeri varlığını hedef alan ifadeler kullandı.

Bakanlığın açıklamasında, "İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor ve 1974'teki Türk işgalinin yıl dönümünde Kıbrıs'ın yanında yer alıyor. Türkiye'nin adanın kuzeyindeki devam eden askeri varlığı ile Ankara'nın tek taraflı adımlarla mevcut statükoyu değiştirme girişimleri kabul edilemez. Kıbrıs'ın stratejik ortağı ve komşusu olarak İsrail, adadaki ihtilafın adil, uygulanabilir ve kalıcı bir çözüme kavuşması için müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulunuyor." denildi.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ ARTIYOR

Açıklama, Türkiye ile İsrail arasında son dönemde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ekseninde tırmanan diplomatik gerilimin yeni bir halkası olarak değerlendirildi. Ankara, İsrail'in GKRY ile geliştirdiği siyasi ve güvenlik iş birliklerini uzun süredir eleştiriyordu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da nisan ayında yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin "Rum yönetimiyle bir araya gelerek bölgedeki Müslüman ülkelere karşı bir ittifak oluşturduğunu" söylemiş ve bu girişimlerin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ifade etmişti.

KKTC'DEN SERT TEPKİ

KKTC'den de İsrail-GKRY yakınlaşmasına yönelik tepkiler gelmişti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Çocukları öldüren bir devletle ittifak kuruluyorsa ve bu, Kıbrıs Türk halkının iradesi ile egemenliği hiçe sayılarak yapılıyorsa, bunu tüm uluslararası topluma anlatırım." sözleriyle Rum yönetiminin İsrail ile ilişkilerini sert ifadelerle eleştirmişti.

İSRAİL-GKRY YAKINLAŞMASI SÜRÜYOR

İsrail yönetimi ise GKRY ve Yunanistan ile kurduğu ortaklığı stratejik bir çerçevede tanımlamayı sürdürüyor. Başbakan Binyamin Netanyahu yılın başlarında İsrail, Yunanistan ve GKRY arasındaki iş birliğini "ittifaklar altıgeninin" önemli bir parçası olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel de üçlü iş birliğini "istikrar ittifakı" olarak tanımlamıştı.

İsrail'in 20 Temmuz'da yayımladığı son açıklama, Doğu Akdeniz'de enerji, güvenlik ve diplomasi başlıklarında giderek güçlenen İsrail-GKRY-Yunanistan ekseninin Türkiye ile yaşanan görüş ayrılıklarını bir kez daha görünür hale getirdi. Türkiye ise Kıbrıs'ta iki devletli çözüm tezini savunmayı sürdürürken, adadaki Türk askeri varlığını Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından vazgeçilmez olarak görüyor.