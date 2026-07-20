Kendi sözleri sonunu getirdi! Yasakladığı yöntemle baba olan eski bakan istifa etti

Almanya'da günlerdir kamuoyunun gündemini meşgul eden taşıyıcı annelik tartışması, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Federal Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn'ın istifasıyla sonuçlandı. 46 yaşındaki siyasetçi, parti yönetimine ve Başbakan Friedrich Merz'e gönderdiği mektupla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Spahn'ın eşi, gazeteci Daniel Funke ile birlikte ABD'de taşıyıcı anne yöntemiyle bir erkek çocuk sahibi olduklarını sosyal medya üzerinden paylaşması ülkede geniş yankı uyandırdı. Paylaşımın ardından başlayan tartışmalar kısa sürede siyasi krize dönüştü.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Kamuoyundaki tepkilerin ilk nedeni, Almanya'da taşıyıcı annelik uygulamasının yasak olmasıydı. İkinci ve daha fazla tartışılan konu ise Spahn'ın hem kişisel olarak hem de mensubu olduğu CDU'nun yıllardır taşıyıcı anneliğe açık şekilde karşı çıkmasıydı.

Spahn'ın 2015 yılında verdiği bir röportajda, "Eşcinsel ve Hristiyan biri olarak kiralanmış bir anne karnından çocuk sahibi olmaya kesinlikle karşıyım." ifadelerini kullanmış olması, eleştirilerin daha da büyümesine neden oldu.

"BAŞKANLIĞIN GETİRDİĞİ SORUMLULUKLARI YÜRÜTEMİYORUM"

İstifa kararını açıklayan Spahn, Başbakan Friedrich Merz, CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder ile CDU Meclis Grubu'na gönderdiği mektupta, yaşanan tartışmaların kendisini derinden düşündürdüğünü belirtti.

Spahn, "Eşimle çocuk sahibi olup mutlu bir aile kurma arzum ile meclis grubu başkanlığının gerektirdiği sorumlulukların artık bir arada yürütülemeyeceğini gördüm. Taşıyıcı annelik konusunda yaşanan tartışmalarda insani boyutun göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU VE KAÇINILMAZ BİR KARAR"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, X hesabından yaptığı açıklamada Spahn'ın istifasını "doğru" ve "kaçınılmaz" olarak değerlendirdi.

Merz, siyasette güvenilirliğin en önemli unsur olduğunu vurgulayarak Spahn'a bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar için teşekkür etti. CDU milletvekilleri de istifa kararını saygıyla karşıladıklarını açıklarken, yaşanan süreçte bunun gerekli hale geldiği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

MUHALEFET ESKİ DOSYALARI AÇTI

Muhalefet partileri ise istifanın geç alınmış bir karar olduğunu savundu.

Sol Parti (Die Linke) Eşbaşkanı Luigi Pantisano, Spahn'ın Sağlık Bakanlığı dönemindeki maske alım sürecini yeniden gündeme taşıdı. Pantisano, milyarlarca euroluk kamu zararına yol açıldığı iddiasını hatırlatarak bu kaynakların eğitim ve sağlık alanında kullanılabileceğini söyledi.

AfD Eşbaşkanı Alice Weidel de istifanın geciktiğini savunurken, pandemi dönemindeki maske alımlarının yanı sıra Spahn'ın Berlin'de satın aldığı yaklaşık 4 milyon euroluk villanın finansmanına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Weidel ayrıca, Spahn'ın destek verdiği yasal düzenlemelere aykırı şekilde hareket ederek siyasi inandırıcılığını kaybettiğini öne sürdü.

PEŞ PEŞE GELEN KRİZLER

CDU'nun öne çıkan isimlerinden biri olarak gösterilen Jens Spahn, siyasi kariyerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşamıştı. 22 yaşında Federal Meclis'e giren Spahn, 37 yaşında Sağlık Bakanlığı görevine getirildi ve uzun süre partinin gelecekteki genel başkan adayları arasında gösterildi.

Ancak kariyerindeki kırılma noktası COVID-19 salgını dönemindeki maske alımları oldu. Sağlık Bakanlığı döneminde yaklaşık 5,9 milyar euro karşılığında 5,7 milyar maske satın alınırken, bunların yaklaşık 2 milyarı dağıtıldı, geri kalan büyük bölüm ise kullanılmadan imha edildi.

Hazırlanan bilirkişi raporunda, bazı maskelerin Spahn'a yakın şirketlerden piyasa değerinin üzerinde fiyatlarla alındığı yönünde tespitlere yer verildi. Spahn ise pandemi dönemindeki olağanüstü şartlar nedeniyle hızlı kararlar almak zorunda kaldığını söyleyerek hataları olduğunu kabul etti. Buna rağmen hakkında herhangi bir dava açılmadı.

Maske tartışmalarının ardından bu kez Berlin'de eşiyle birlikte satın aldığı yaklaşık 4 milyon euroluk villa gündeme geldi. İlk etapta evin finansmanına ilişkin soru işaretleri ortaya atıldı. Daha sonra satın almanın banka kredisiyle gerçekleştirildiği açıklansa da, bankanın bu büyüklükteki krediyi hangi teminatlarla verdiği kamuoyuna açıklanmadı. Spahn da bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme yapmadı.