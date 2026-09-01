Kendi oğlunu bile kandırdı! Sahte kanser hikayesiyle binlerce avroluk vurgun

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Gießen kentinde görülen dava, bağış dolandırıcılığının boyutunu gözler önüne serdi. 42 yaşındaki bir kadın, gerçekte kanser olmayan oğlunu ağır bir hastalığa yakalanmış gibi göstererek yaklaşık üç yıl boyunca çevresinden ve internet üzerinden para toplamakla suçlandı. Savcılık, kadının bu yöntemle toplam 358 bin euro elde ettiğini belirtiyor.

Olayın başlangıcı ise 2021 yılına uzanıyor. O dönem 5 yaşında olan çocuk, cildindeki bir anormallik nedeniyle Marburg Üniversite Hastanesi’nde muayene edildi. Doktorların yaptığı incelemede herhangi bir ciddi hastalık tespit edilmedi ve çocuğun durumunun zararsız olduğu belirlendi. Kadının daha sonra oğlunu İsviçre’deki bir kliniğe götürdüğü, burada da ciddi bir hastalık saptanmadığı ifade edildi.

SAHTE RAPORLA “AĞIR CİLT KANSERİ” DEDİ

Savcılığın iddiasına göre anne, sağlık kuruluşlarından gelen gerçek sonuçlara rağmen oğlunun hastalığına ilişkin farklı bir hikâye oluşturmaya başladı. İsviçre’deki kliniğin antetli kağıdını kullanarak sahte bir doktor raporu hazırladığı ve belgede çocukta ağır bir cilt kanseri bulunduğunu yazdığı öne sürüldü.

İddiaya göre bununla da yetinmeyen kadın, oğlunun hastalığının ilerlediğini, kanserin vücuduna yayıldığını ve çocuğun acil ve pahalı bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu anlattı. Bazı paylaşımlarda ABD’de uygulanması gereken nadir ve maliyetli bir tedaviden söz edildiği belirtildi.

OKULDA BİLE BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Kadının kurduğu hikâyenin sosyal çevresinde de büyük yankı uyandırdığı ortaya çıktı. İnternet üzerinden yapılan yardım çağrılarında çocuğun fotoğraflarının kullanıldığı, hatta okulunda bağış etkinliği düzenlendiği bildirildi.

İddialara göre bazı kişiler, çocuğun tedavi masraflarını karşılayabilmek için ciddi miktarlarda para verdi. Olayın boyutunu gösteren en çarpıcı ayrıntılardan biri ise aile dostlarının yaşadığı maddi kayıp oldu. Bir ailenin, çocuğun sözde hayat kurtarıcı ilaçlarına ihtiyaç duyulduğuna inanarak 22 bin euro kredi çektiği aktarıldı.

ÇOCUK DA KANSER OLDUĞUNA İNANDI

Dosyanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise dolandırıcılığın yalnızca bağışçıları hedef almaması oldu.

Savcılığa göre anne, eşini ve çocuğun okul çevresini de oğlunun kanser olduğuna inandırdı. Böylece gerçekte herhangi bir kanser hastalığı bulunmayan çocuk, yıllarca kendisini ölümcül bir hastalıkla mücadele eden biri olduğunu düşündü.

13 AYRI DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Gießen Savcılığı, 42 yaşındaki kadın hakkında 13 ayrı ticari nitelikli dolandırıcılık ve iki ayrı belgede sahtecilik suçlaması yöneltti. İddia edilen eylemlerin Eylül 2021 ile Ekim 2024 arasında gerçekleştiği ve toplam zararın 358 bin euro olduğu belirtildi.

Davanın 31 Ağustos'taki ilk duruşmasında sanık, doğrudan konuşmak yerine avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama sundu. Savunmada, kendisine yöneltilen suçlamaların ve savcılığın hesapladığı zarar miktarının tamamının kabul edildiği belirtildi.

ÇOCUK SOSYAL HİZMETLERİN GÖZETİMİNDE

Soruşturmanın ardından çocuk sosyal hizmetlerin gözetimine alındı. Çocuğun velayetine ilişkin hukuki sürecin ise devam ettiği bildirildi. Baba hakkında daha önce gündeme gelen suçlamaların ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle düşürüldüğü aktarıldı.

Mahkeme süreci devam ederken, savcılık tarafından ortaya konulan tablo Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Zira olay yalnızca yüz binlerce euroluk bir bağış dolandırıcılığı iddiasından ibaret değil; gerçekte hasta olmayan bir çocuğun yıllarca kendisini ölümcül kanser hastası sanmasına neden olan bir kandırmacayı da içeriyor.