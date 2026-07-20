Kedi ve köpeklerden sonra sıra kuşlara geldi: Hayvanların yaşam alanını resmen gasp ettiler

Arjantin’in Rafaela kentinde belediyenin kuş dışkılarını engellemek amacıyla ağaç taçlarını ağlarla kapatması çevre örgütlerinin büyük tepkisini çekti. Kentsel hijyen bahanesiyle yapılan ve hayvanların yaşam alanını gasp eden bu uygulama, biyoçeşitliliğe darbe vurduğu gibi kuşlar için de ölüm tuzağına dönüştü.

AĞAÇLARIN TEPESİNE FİZİKSEL ENGEL

Arjantin'in Santa Fe eyaletine bağlı Rafaela Belediyesi, yaya trafiğinin ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu caddelerde kuşların dallara konmasını engellemek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Kent merkezindeki ağaçların taç kısımları, "tanza" adı verilen özel misina ağlarla tamamen kaplandı.

Uluslararası kamuoyunun gündemine oturan bu hamle, Kapsamlı Kuş Azaltma Planı adı altında aşamalar halinde uygulanıyor. Belediyenin "kentsel temizlik" gerekçesiyle savunduğu bu adım, kent sakinlerini ve hayvan hakları savunucularını karşı karşıya getirdi.

EKOLOJİK DENGE YERLE BİR EDİLDİ

Uygulamanın başladığı caddelerde esnafın baskısıyla hareket eden yerel yönetim, ticari alanlardaki kuş yoğunluğunu azaltarak hijyen sağladıklarını ileri sürüyor. Yapılan resmi açıklamada yürütülen çalışmalardan olumlu sonuçlar alındığı ve kaldırımlardaki kirliliğin azaldığı iddia edildi.

Kamu otoritesi yetkilileri işlemlerin uzman teknik kriterlere dayandığını ve 13.836 Sayılı Eyalet Ağaç Kanunu ile uyumlu olduğunu savunurken, şehirdeki 85 kuş türünden yalnızca muhabbet kuşları, ardıç kuşları, kırlangıçlar ve sığırcıkların sorun yarattığını öne sürdü. Ancak çevre örgütleri bu savunmayı tamamen faydacı ve doğa düşmanı bir bakış açısı olarak değerlendiriyor.

KUŞLAR İÇİN ÖLÜMCÜL BİRER TUZAK

Çevre ve hayvan hakları kuruluşları, bu müdahalenin kentsel yaban hayatını ağaçların sunduğu sığınak, dinlenme noktası ve besin kaynağından tamamen mahrum bıraktığını vurguladı. Ekolojik altyapının canlı bileşenleri olan ağaçların kent mobilyası gibi görülemeyeceğine dikkat çeken ANDA Ajansı ve çevreciler, kullanılan malzemenin türü ve montaj yöntemi nedeniyle kuşların ağlara sıkışarak yaralanma ve ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu.

Doğa savunucuları, güneş ve rüzgar nedeniyle zamanla yıpranıp yırtılacak olan bu ekipmanların birer ölüm tuzağına dönüşeceğine işaret ederek şu ortak çağrıyı yaptı:

"Fiziksel engeller koymak yerine, türlerin izlenmesi, kuşları çeken yapay unsurların azaltılması ve kentsel temizliğin ağaçlara zarar vermeden yoğunlaştırılması gibi alternatif çözümler hayata geçirilmelidir."

Kuş dışkılarının birikmesini engellemek için başlatılan bu operasyon, sürdürülebilir şehirlerde yaban hayatının var olma hakkı ile kentsel konfor arasındaki küresel ikilemi yeniden tartışmaya açtı.