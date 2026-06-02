Kayıp araması facia ile bitti! Ünlü televizyon yıldızı hayatını kaybetti

ABD’nin Washington eyaletinde yürütülen bir arama operasyonu, trajik bir sonuçla tamamlandı. Günlerdir kayıp olarak bildirilen televizyon yapımcısı ve ekran yüzü Matthew Brown, Okanogan bölgesindeki nehir hattında ölü olarak bulundu.

Olay, bölge sakinlerinden gelen bir ihbarın ardından gün yüzüne çıktı. İhbarı yapan kişi, nehir kıyısında yaşanan kısa süreli bir etkileşimin ardından bir ses duyduğunu ve sonrasında bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz şekilde sürüklendiğini gördüğünü bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Okanogan Nehri’nin sığ kesimlerinde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan taramalarda kısa süre içinde bir erkek cesedine ulaşıldı.

OLAY YERİNDE SİLAH BULUNDU

Olay yerinin çevresinde bir ateşli silah bulunması, soruşturmanın yönünü daha da karmaşık hale getirdi. Yetkililer, ölümün kesin nedeninin yapılacak adli incelemelerle netleşeceğini belirtti.

Brown ailesi, gelişmenin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Aile üyeleri, hem arama sürecine katılan ekiplere teşekkür etti hem de yaşanan kaybın derin bir üzüntü yarattığını ifade etti.

Aile içinden gelen ilk doğrulamalarda, olay yerinde bulunan bir yakının kimlik teşhisi yaptığı ve bulunan kişinin Matthew Brown olduğunu doğruladığı bilgisi paylaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alaskan Bush People programıyla tanınan Brown, uzun yıllar televizyon dünyasında yer almış, daha sonra ise ekranlardan uzaklaşarak daha içe dönük bir yaşam sürmüştü. Geçmişte kişisel sorunlarla da mücadele ettiği bilinen Brown’ın ölümü, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma sürerken, yetkililerin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.