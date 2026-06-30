Kavurucu sıcaklar ölüm getirdi! 15 aylık ikizler susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi

Avrupa’yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası sürerken Fransa’nın kuzeyindeki Beuvrages kasabasından trajik bir haber geldi. 15 aylık ikiz kız çocuklarının ev içinde hareketsiz bulunmasının ardından sağlık ekipleri bölgeye çağrıldı.

Yapılan ilk değerlendirmelerde ölüm nedeninin susuzlukla ilişkili olabileceği ihtimali üzerinde durulurken olayın ardından çocukların anne ve babası polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadeye alındı.

AİLENİN DİĞER ÇOCUKLARI DA HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, ailede bulunan 3, 4, 5 ve 6 yaşlarındaki diğer dört çocuğun da benzer şekilde susuzluk belirtileri gösterdiğini ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sağlık ekipleri, bu çocukların genel sağlık durumunun stabil olduğunu ve hayati risk taşımadığını bildirdi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın nasıl meydana geldiğini netleştirmek için evde incelemeler yaparken, acil servis ekiplerinin ebeveynlerin ihbarı üzerine adrese yönlendirildiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kasabanın Belediye Başkanı Ali Ben Yahia, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaşananların yerel halk üzerinde büyük bir şok etkisi yarattığını belirtti. Yahia ayrıca ailenin kısa süre önce daha iyi yaşam koşullarına sahip olma umuduyla yeni bir konuta taşındığını ifade etti.

Sağlık otoriteleri, ülkede yüksek sıcaklıkların etkisiyle ölüm oranlarında artış gözlendiğini daha önce duyurmuştu. Özellikle savunmasız gruplar için riskin ciddi seviyelere ulaştığı vurgulandı.

BENZER VAKALAR YAŞANDI

Son günlerde benzer şekilde bazı trajik vakalar da kayıtlara geçti. Marsilya’da 18 aylık bir bebek, park halindeki bir araçta unutulduktan sonra yaşamını yitirmişti.

Bir diğer olayda ise Carpentras kentinde 4 ve 2 yaşlarındaki iki kardeşin, araçta bırakılmalarının ardından kısa süre içinde hayatlarını kaybettiği açıklanmıştı. İlk bulgular, ölümlerin aşırı sıcak nedeniyle oluşan susuzluk ve organ yetmezliğiyle ilişkili olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, Avrupa’nın batı ve orta kesimlerini etkileyen sıcak hava sisteminin Sahra üzerinden taşınan sıcak hava kütlesiyle güçlendiğini, “ısı kubbesi” olarak bilinen atmosferik oluşumun etkili olduğunu belirtti. (AA)