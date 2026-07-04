Katolik Kilisesi bölündü: Yüzbinlerce kişi aforoz edildi

Katolik inancının merkezi Vatikan ile muhafazakar Katoliklerin oluşturduğu Aziz Pius X Cemiyeti (SSPX) yol ayrılığına gitti.

Vatikan, Papa 14. Leo'nun doğrudan talimatını çiğneyerek dört yeni piskopos atayan SSPX'in piskoposlarını ve gruba bağlılığını sürdüren tüm cemaat üyelerini aforoz ettiğini duyurdu.

Cenevre'de gerçekleştirilen izinsiz piskopos atamalarının hemen ardından gelen bu sert karar ile, muhafazakar grup Roma Katolik Kilisesi'nden tamamen kopacak.

VATİKAN'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ

Katolik dünyasında deprem etkisi yaratan süreç, SSPX'in çarşamba günü Cenevre'de Papa'nın izni olmadan dört yeni piskopos atamasıyla başladı.

Vatikan, bu itaatsizliğe perşembe günü yayınladığı sert bir kararnameyle yanıt verdi. Açıklamada, izinsiz atanan 4 yeni isimle birlikte toplam 6 SSPX piskoposunun ve dünya genelinde gruba bağlı kalan tüm laik cemaat üyelerinin dinden çıkarıldığı belirtildi.

Vatikan'ın kararnamesiyle birlikte SSPX rahiplerinin uyguladığı tüm dini ritüeller (sakramentler) yasa dışı ilan edildi. Bu doğrultuda, cemiyet çatısı altında yapılan günah çıkarma seansları ve kıyılan nikahlar Katolik Kilisesi tarafından geçersiz sayılacak.

600 BİN CEMAAT ÜYESİ DIŞLANDI

Vatikan'ın yalnızca piskoposları değil, dünya genelindeki yaklaşık 600 bin SSPX üyesini de karara dahil etmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

Aforoz kararıyla birlikte vaftiz edilmiş cemaat üyeleri, Katolik Kilisesi bünyesinde evlenme ve günah çıkarma gibi haklarını kaybetti. Vatikan, cemiyetten ayrılacak olanların sevgiyle geri kabul edileceğini belirtirken, cemaat üyelerinin büyük kısmı geri adım atmayacaklarını belirtti.

AZİZ PİUS X CEMİYETİ (SSPX) NEDİR?

Roma Katolik Kilisesi'nin İkinci Vatikan Konsili ile 1960'larda başlattığı modernleşme reformlarına tepki olarak 1970 yılında kurulan SSPX, adını modernleşme karşıtı Papa X. Pius'tan alıyor ve uzun süredir Vatikan ile doktrin ayrılığı yaşıyor.

Standart Katolik ayinlerini (Novus Ordo) reddeden grup, ayinlerini geleneksel olarak Latince yürütüyor ve rahiplerin cemaate değil sunağa dönerek ibadet etmesini şart koşuyor.

Evlilik öncesi cinsel ilişki yasağı gibi muhafazakar sosyal değerleri katı şekilde savunan cemiyet, diğer Hristiyan mezhepleri ve inanç gruplarıyla diyalog kurulmasına da tamamen karşı çıkıyor.

Özellikle ABD, Fransa ve Birleşik Krallık'ta aktif olan SSPX piskoposları, 1980'lerde de benzer bir itaatsizlik nedeniyle aforoz edilmiş ancak bu karar daha sonra geri alınmıştı. Son dönemde yürütülen uzlaşma çabaları ise bu son kararla birlikte tamamen rafa kalkmış oldu.