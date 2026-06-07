Katar'dan hava sahası açıklaması: Kapatıldığı iddiaları yalanlandı

İran ve İsrail arasında yeniden yükselen çatışma hali Katar, sosyal medyada "hava sahasının kapatıldığı" ve "uçuşların askıya alındığı" yönündeki haberlerin yayılmasına neden oldu.

Katar Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, ortaya atılan iddialara açıklık getirildi.

Açıklamada, Katar hava sahasının açık olduğu vurgulanarak, uçuş operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. Hava sahasının kapatıldığı ya da sivil uçuşların durdurulduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, kamuoyunun resmi kaynaklar dışında yayılan bilgi ve iddialara itibar etmemesi gerektiğini belirterek, havacılık faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını kaydetti.

Bölgede güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde yapılan açıklama, Katar'ın hava trafiğinde olağan dışı bir durum yaşanmadığını ortaya koydu. (AA)