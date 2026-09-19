Katar Gazze yardımını açıkladı: Hamas’a para vermedik

Katar, Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımlarının Hamas’a aktarıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Katar Uluslararası Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail medyasında yer alan iddialar reddedildi. Açıklamada, “Katar hiçbir zaman Hamas’a para vermedi. Desteğimiz Gazze’deki Filistin halkına, özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik oldu” denildi.

Katar’ın yardımlarının gıda, ilaç, yakıt ve elektrik gibi temel ihtiyaçları kapsadığı belirtildi. Yardımların Birleşmiş Milletler ve İsrail makamlarıyla koordinasyon içinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

YARDIMLAR İSRAİL ÜZERİNDEN KOORDİNE EDİLDİ

Katar’ın açıklamasına göre önceki yardım mekanizmalarında mali desteğin yanı sıra gıda, ilaç ve yakıtın Gazze’ye girişinden önce İsrail üzerinden geçişi sağlandı.

Yardımların Gazze’de dağıtımını ise Katar’ın doğrudan değil, İsrail makamlarıyla koordinasyon halinde Birleşmiş Milletler kuruluşları gerçekleştirdi.

Katar Uluslararası Medya Ofisi, yardımların yıllar boyunca birbirini izleyen İsrail hükümetlerinin bilgisi, desteği ve onayıyla yürütüldüğünü ve İsrail güvenlik birimlerinin de süreçte yer aldığını belirtti.

Açıklamada, bu mekanizmaların dışında Hamas’a ulaşmış olabilecek herhangi bir paranın Katar veya Katar’ın insani yardımlarıyla bağlantısının bulunmadığı savunuldu.

İSRAİL BASININDA NETANYAHU İDDİASI

İsrail'de yayımlanan Yediot Aharonot gazetesinin haberinde ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun 2019’dan itibaren İsrail güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından Katar kaynaklı paranın bir bölümünün Hamas’ın askeri kanadına ulaşabileceği konusunda uyarıldığı öne sürüldü.

Haberde, buna rağmen Gazze’ye yardım aktarımına izin verilmeye devam edildiği iddia edildi.

İsrail’deki muhalif siyasetçiler de söz konusu haberin ardından, 7 Ekim 2023 saldırısı öncesindeki Gazze finansmanı politikası nedeniyle Netanyahu’yu sorumlu tuttu.

Katar Uluslararası Medya Ofisi ise İsrail’deki bazı aşırı sağcı aktörlerin ve siyasi çevrelerin Katar’a yönelik iddiaları, ülkenin rolünü itibarsızlaştırmak ve İsrail iç siyasetindeki sorunlardan dikkati uzaklaştırmak amacıyla kullandığını öne sürdü.

KATAR YARDIMLARA DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Katar, Gazze’deki insani durum nedeniyle Filistin halkına yönelik desteğini sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada, yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için uluslararası ortaklarla çalışılacağı belirtildi.

Doha yönetimi ayrıca ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması için arabuluculuk ve diplomatik girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.

Katar, yıllardır Gazze’deki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin yanı sıra yakıt ve elektrik finansmanı ile çeşitli insani yardımlar sağlıyordu. İsrail makamları ise o dönemde yaptıkları açıklamalarda, Gazze’deki insani koşulların daha da kötüleşmesini önlemek ve bölgede sükuneti korumak amacıyla yardımların girişine izin verildiğini belirtmişti.