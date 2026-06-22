Katar’daki fabrika patlamasında can kaybı artıyor: 13 işçi hayatını kaybetti

Katar'ın başkenti Doha'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde bulunan Ras Laffan Sanayi Bölgesi, dün gece meydana gelen büyük bir patlamayla sarsılmıştı. Ülkenin en önemli enerji ve sanayi merkezlerinden biri olarak bilinen bölgede yaşanan olayda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Katar Enerji Bakanı Saad bin el-Kaabi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada can kaybının Hindistan ve Pakistan vatandaşı işçilerden oluştuğunu belirtti. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade eden Kaabi, sağlık ekiplerinin olayın ardından hızla bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

SALDIRI BELİRTİSİ YOK

Patlamanın ardından sosyal medyada ortaya atılan sabotaj ve saldırı iddialarına da değinen Katarlı Bakan, ilk incelemelerin olayın teknik bir arızadan kaynaklandığını gösterdiğini vurguladı. Güvenlik birimlerinin ve teknik uzmanların bölgede kapsamlı soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Enerji altyapısının kalbi olarak görülen Ras Laffan Sanayi Bölgesi, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle yaşanan patlama, yalnızca Katar'da değil uluslararası enerji piyasalarında da yakından takip ediliyor.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. (AA)