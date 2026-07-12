Katar’da 4 günlük resmi yas ilan edildi

Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan resmi açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası olan Eski Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi. 74 yaşında vefat eden Al Sani'nin ölümünün ardından Emirlik Divanı, ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞMALAR DURDURULUYOR

Alınan karar doğrultusunda, resmi yas süresi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yarından itibaren ülkede hayatın olağan akışı değişecek; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı tüm kurumlarda çalışmalar tamamen durdurulacak.

ÇALIŞANLAR 19 TEMMUZ'DA GÖREVLERİNE DÖNECEK

Resmi yas uygulaması kapsamında kamu personeline yönelik takvim de netleşti. Kamuda çalışmaların durdurulmasının ardından, çalışanların ancak 19 Temmuz Pazar günü görevlerine geri döneceği açıklandı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLİYOR

4 gün sürecek olan resmi yas dönemi boyunca, Katar genelindeki tüm resmi dairelerde ve ülke sınırları içindeki tüm noktalarda bayraklar yarıya indirilecek. (DHA)