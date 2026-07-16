Katar Emirinin 500 milyon dolarlık oyuncağı denizlere döndü: Bakım parası dudak uçuklattı!

Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'ye ait 123 metrelik lüks megayat Al Lusail, Almanya'da tamamlanan 7 aylık dev bakımın ardından Akdeniz'e açıldı. Yaklaşık 35 milyon dolara mal olan yenileme çalışmasıyla yat adeta baştan yaratıldı.

AKDENİZ SULARINA LÜKS GERİ DÖNÜŞ

Katar Kraliyet Ailesi'nin göz bebeği olan 123 metre uzunluğundaki lüks megayat Al Lusail, uzun süren sessizliğini bozdu. Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki dev yat, Almanya'da gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden denizlere indi. En son Kasım 2025 ortalarında İspanya'nın Malaga kentinde görülen lüks yat, 7 aylık hummalı bir çalışmayla 2026 yaz sezonuna hazırlandı.

Almanya'nın Bremen ve Lemwerder bölgelerindeki Lürssen tersanesinde bakıma alınan megayat, 20 Haziran 2026 günü tersaneden ayrıldı. Dev yat, ayrılışından sadece 6 gün sonra 26 Haziran 2026 tarihinde Cebelitarık'a ulaştı.

SADECE BOYASI BİR SERVET DEĞERİNDE

2017 yılında teslim edilen ve neredeyse 10 yıldır kesintisiz hizmet veren yatın seyahatlerine sorunsuz devam edebilmesi için teknik kontroller yapıldı. Sınıf denetimleri ve estetik bakımlardan geçen lüks yatın 6 güverteye yayılan tik alanları ve gövdesi tamamen boyandı. Uzmanlar, bu büyüklükteki megayatlarda sadece boyama işleminin bile 15 milyon doların üzerinde maliyet çıkarabildiğini belirtiyor.

Yatın dış tasarımını H2 Yacht Design, iç tasarımını ise March & White firmaları üstlendi. Sır gibi saklanan iç mekanda uzun koridorlar yerine devasa bir merkezi atrium bulunuyor.

500 BİN LİTRELİK YAKIT DEPOSU

8 bin 489 gross tonluk devasa iç hacme sahip olan Al Lusail, bünyesindeki 18 süitte toplam 36 konuğu ağırlayabiliyor. Dev yatın sorunsuz işletilmesi için ise tam 56 mürettebat görev yapıyor.

Bünyesinde 2 adet MTU dizel motor bulunduran megayat, 19 knot maksimum hıza ulaşabiliyor. Yatın 500 bin litrelik yakıt deposu dolduğunda ise yaklaşık 4 bin 500 deniz mili mesafe kat edilebiliyor.

Lüks sınırlarını zorlayan yatta helikopter pisti, sinema salonu, yüzme havuzları, jakuziler, güzellik salonu, spor salonu, spa, sağlıklı yaşam alanları ve barbekü alanları yer alıyor.

TERSANEDEN GİZLİLİK KARARI

Yenileme projesini yürüten Lürssen firması yetkilileri yatın başarıyla hizmete döndüğünü doğruladı. Şirket, yapılan gizlilik anlaşmaları gereği yenileme çalışmasının detaylarını ve bütçesini resmi olarak kamuoyuna açıklamadı.

Küresel doğalgaz rezervleriyle dünyanın en zengin hanedanlarından biri olan Al Thani ailesinin, yenilenen lüks yatı yaz seyahatlerinde kullanacağı öğrenildi.