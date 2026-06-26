Kaş yaparken göz çıkarttı: Masaj aleti yüzünden kör olacaktı

İskoçya'da 20'li yaşlarındaki bir genç, göz yorgunluğunu gidermek için 3 ay boyunca gözlerine masaj aleti ile masaj yaptı. Her iki gözünde birden fazla retinal yırtık ve retina ayrılması tespit edilen hasta, tıp literatürüne "ilk belgeli vaka" olarak geçti.

Edinburgh'ta yaşayan 20'li yaşlarındaki genç bir erkek, gözlerindeki yorgunluğu gidermek amacıyla kas rahatlatma için üretilen masaj tabancasını doğrudan göz çevresine uygulamaya başladı. Haftalık olarak 3 ay sürdürdüğü bu işlem, her iki gözünde de ciddi hasara yol açtı.

Birkaç gün boyunca uçuşan cisimler ve çakan ışıklar gören hasta göz tedavi merkezine başvurdu. Yapılan muayenede sol gözde 6 adet at nalı şeklinde yırtık, her iki gözde birden fazla retinal yırtık ve retinal diyaliz yani retinanın yerinden ayrılması tespit edildi.

MASAJ TABANCASI GÖZ KÜRESİNİ NASIL PARÇALADI?

Vakayı inceleyen doktorlara göre masaj tabancasının darbeli titreşimleri göz küresi gibi hassas bir yapıyı sürekli baskı altında bıraktı. Tekrarlayan bu etki gözün yan duvarlarını zorlayarak retinada yırtıklara neden oldu.

Doktorlar hastanın hafif miyop dışında herhangi bir göz rahatsızlığı, travma öyküsü ya da ailevi risk faktörü taşımadığını belirterek hasarın tek sorumlusunun masaj tabancası olduğunu açıkladı.

TIP LİTERATÜRÜNE 'İLK VAKA' OLARAK GEÇTİ

Vakayı BMJ Case Reports dergisinde yayımlayan Dr. Niamh O'Connell ve Dr. Ashraf Khan, bu hasarın sorumlusunun doğrudan masaj tabancası olduğunu belirtti. Doktorlar, vakanın birden fazla iki taraflı retinal yırtıkla birlikte seyreden ilk belgeli retinal diyaliz vakası olduğunu vurguladı.

Teşhisten 6 ay sonra yapılan kontrollerde hastanın göz durumunun stabil kaldığı, retinal diyalizin ilerlemediği ve katarakt oluşumu gözlenmediği kaydedildi.

ÇİN'DE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Bu olay masaj tabancasının gözde ciddi görme kaybına yol açtığı ilk vaka değil. Birkaç yıl önce Çin'de 42 yaşındaki bir adamın gözüne uyguladığı masaj tabancası katarakt gelişmesine ve lens çıkığına neden olmuştu.

Uzmanlar kas rahatlatma amacıyla üretilen bu cihazların göz gibi hassas bölgelerde kullanılmasının kalıcı görme kayıplarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.