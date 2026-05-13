Kartellere nokta operasyonlar şüphe uyandırdı: Suikastlerin arkasında ABD mi var?

Meksika’da art arda yaşanan şüpheli patlamalar ve uyuşturucu kartellerine yönelik nokta atışı suikast iddiaları, bölgedeki güvenlik dengelerini yeniden gündeme taşıdı. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde, Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) en seçkin ve gizli unsurlarından biri olarak bilinen “Ground Branch” ekibinin Meksika’da kartellere karşı operasyonlarda aktif rol aldığı öne sürüldü.

İddialara göre operasyonlar yalnızca istihbarat paylaşımıyla sınırlı kalmıyor; bazı durumlarda doğrudan hedefli saldırılar ve suikastlar da devreye giriyor. Bu kapsamda en dikkat çekici olaylardan biri, 28 Mart’ta Meksika’nın başkentine yakın bir otoyolda meydana gelen patlama oldu.

ÖRGÜT YAPISINI ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Söz konusu saldırıda, Sinaloa Karteli ile bağlantılı olduğu belirtilen ve “El Payin” lakabıyla tanınan Francisco Beltran ile şoförünün yaşamını yitirdiği bildirildi. Meksikalı yetkililer olayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, CNN’e konuşan kaynaklar patlamanın araç içine yerleştirilen patlayıcıyla gerçekleştirildiğini ve operasyonun arkasında ABD istihbaratına bağlı unsurların bulunduğunu ileri sürdü.

Haberde ayrıca, CIA’in yalnızca üst düzey kartel liderlerini değil, aynı zamanda orta ve alt kademe yapılanmaları da hedef aldığı, bunun da örgütsel yapıyı tamamen çökertmeye yönelik sistematik bir strateji olabileceği iddia edildi.

CIA İDDİALARI REDDETTİ

Uzmanlara göre kullanılan yöntemler, ABD’nin Ortadoğu’da terör örgütlerine karşı yürüttüğü gizli operasyonlarla benzerlik gösteriyor. Ancak Meksika yasaları, yabancı ajanların ülke içinde hükümet izni olmadan operasyon yapmasını açıkça yasaklıyor. Bu durum, iddiaları diplomatik açıdan daha da hassas hale getirdi.

CIA Sözcüsü Liz Lyons, CNN’in haberini sert bir dille reddederek iddiaları “asılsız ve sansasyonel” olarak nitelendirdi. Meksika Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yabancı kurumların ülkede gizli ve ölümcül operasyonlar yürüttüğü yönündeki tüm iddiaları “kesin bir dille reddettiklerini” ifade etti.

Tüm bu açıklamalara rağmen bölgedeki şüpheli patlamalar ve hedefli saldırılar, Meksika’daki kartel savaşının yeni bir boyuta taşınıp taşınmadığı sorusunu yeniden gündemin merkezine yerleştirdi.