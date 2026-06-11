Kariyer bulamayınca yıkıldı! Varlıklı iş insanın oğlu hayatına son verdi

İngiltere’nin en bilinen temizlik ekipmanı şirketi Kärcher’da yaklaşık 20 yıl yöneticilik yapan Simon Keeping’in oğlu James Keeping’in ölümüyle ilgili soruşturma, trajik ayrıntılarıyla dikkat çekti.

KISA SÜRELİ İŞLERDE ÇALIŞTI

Aile çiftliğinde hayatına son veren Keeping'in Newcastle Üniversitesi’nde pazarlama ve yönetim eğitimi aldıktan sonra 2024 yılında mezun olduğu, üniversite sonrası dönemde kalıcı bir kariyer fırsatı yakalayamadığı ve bu durumun kendisi üzerinde giderek artan bir baskı oluşturduğu ifade edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Keeping, mezuniyetin ardından şarküteri dükkânı ve mantar çiftliği gibi farklı alanlarda kısa süreli işlerde çalıştı. Ancak istediği mesleki ilerlemeyi sağlayamaması nedeniyle giderek daha derin bir hayal kırıklığı yaşadığı aktarıldı.

BABASI DESTEK İSTEDİ

Genç adamın sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımlarda iş arayışını açıkça dile getirdiği, farklı ülkelerde yürütülen yardım ve çevre projelerinde yer aldığını belirterek çevresinden iş bağlantısı konusunda destek istediği görüldü. Aynı dönemde babası Simon Keeping’in de çevresine oğlunun iş bulabilmesi için yardım çağrısında bulunduğu, “nepotizm” eleştirilerine rağmen destek aradığı ifade edildi.

Aile içi ifadelerde, James Keeping’in son gününü sevgilisiyle birlikte geçirdiği ve Sevgililer Günü akşamında geleceğine dair endişelerini paylaştığı da mahkemeye yansıdı.

ÖFKEYLE KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Ertesi gün aile çiftliğine döndükten sonra genç adamın öfke ve hayal kırıklığı içinde olduğu, bu sırada evde yaşanan gerginlikte kontrolünü kaybettiği belirtildi. Babasının ifadesine göre yaşanan olayda önce mutfakta bir bıçakla kendine zarar verme girişiminde bulunan genç adam, daha sonra aileye ait çiftlikte modifiye edilmiş havalı tabancayı başına dayayarak hayatına son verdi.

Soruşturmada ayrıca, James Keeping’in kanında yüksek seviyede alkol tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

Olay, hem İngiltere’de hem de sosyal medyada gençlerin mezuniyet sonrası işsizlikle yaşadığı baskı ve ruh sağlığı sorunları üzerine geniş bir tartışma başlattı.