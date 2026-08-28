Kardeşinin pasaportuyla ülkeye girdi, 33 yıl kaçak yaşadı

Japonya’nın Şizuoka eyaletinde, ülkede uzun yıllardır kaçak olarak yaşadığı belirlenen 72 yaşındaki Güney Kore vatandaşı gözaltına alındı. Yaizu kentinde yaşayan şüpheli hakkında, haziran ayında polise ulaşan ihbarın ardından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler, Güney Koreli adamı çarşamba günü yakaladı.

KARDEŞİNİN PASAPORTUNU KULLANDI

Polis kayıtlarına göre şüpheli, daha yüksek gelir elde edebileceği bir iş bulmak amacıyla Eylül 1993’te Japonya’ya gitti. Ancak ülkeye giriş sırasında kendi pasaportu yerine kardeşinin pasaportunu kullandığı ve kendisine yalnızca 15 günlük turist vizesi verildiği tespit edildi. Vize süresi sona ermesine rağmen Japonya’dan ayrılmayan adamın, o tarihten itibaren ülkede yaşamını sürdürdüğü belirlendi.

2000 YILINDA YASALAŞTI

Aradan geçen yıllarda gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan 72 yaşındaki şüpheli, polis sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etti. Japonya’da vize süresini aşarak ülkede kalmak, Şubat 2000’de yapılan yasal düzenlemeye kadar cezai bir suç kapsamında değerlendirilmiyordu. Bu nedenle polis, şüpheliyi 2000’de yürürlüğe giren düzenlemenin ardından ülkede kaçak şekilde kalmayı sürdürmekle suçluyor. (AA)