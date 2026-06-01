Karantina sonrası kritik karar: Hantavirüs görülen gemi yeniden denizlere dönüyor

Hantavirüs vakaları nedeniyle gündeme gelen Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi, sağlık makamlarının onayının ardından yeniden sefer hazırlıklarına başladı. Geminin işletmecisi Oceanwide Expeditions tarafından yapılan açıklamada, Hollanda'daki sağlık yetkililerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda geminin operasyonlarına devam etmesine izin verildiği bildirildi.

Yetkililer, geminin önceki seferinde görev yapan tüm mürettebatın tedbir amacıyla tahliye edildiğini ve karantina sürecine alındığını açıkladı. Gemide görev yapacak yeni personelin ise karantinadaki çalışanlarla herhangi bir temasının bulunmadığı vurgulandı. Bu uygulamanın, olası sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

VİRÜS ALARMI SONRASI İLK YOLCULUK

Öte yandan MV Hondius'un Rotterdam'da gerçekleştirilen yıllık bakım ve teknik kontrolleri de tamamlandı. Gemi, planlanan program kapsamında 6 Haziran'da Norveç'e bağlı Svalbard takımadalarının merkezi konumundaki Longyearbyen'e doğru yola çıkacak.

Arktik bölgesindeki turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ilk yolculuğunu gerçekleştirecek olan geminin, 13 Haziran'da Longyearbyen Limanı'ndan demir alarak Kuzey Kutbu rotasındaki seferlerine yeniden başlaması planlanıyor.

Yaşanan sağlık krizinin ardından alınan önlemler ve yapılan denetimlerin tamamlanmasıyla birlikte şirket, geminin güvenli şekilde operasyonlarına devam edeceğini ve planlanan Arktik seyahat programının sürdürüleceğini duyurdu.