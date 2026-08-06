Karanlık araçta esrarengiz toplantı... Pezeşkiyan'ın görüştüğü kişi gerçekten Hamaney mi?

İran'da dini liderlik görevine gelmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan ve hakkında çok sayıda spekülasyon bulunan Mücteba Hamaney ile ilgili yeni bir iddia ülke gündemini hareketlendirdi. İran muhalefetine yakın yayın yapan Iran International'ın ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haber, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Hamaney ile görüşebilmek için uzun süre çaba harcadığını öne sürdü.

İddiaya göre Pezeşkiyan, dini liderle bir araya gelmek amacıyla defalarca girişimde bulundu. Taleplerinin uzun süre karşılık bulmaması üzerine istifa seçeneğini dahi gündeme getirdiği ileri sürüldü. Bunun ardından Hamaney'in ofisinin görüşmeye onay verdiği ancak buluşmanın geleneksel şekilde resmi konutta yapılmasını kabul etmediği iddia edildi.

GİZLİ NOKTAYA GÖTÜRÜLDÜ

Habere göre görüşme günü Pezeşkiyan, Tahran'da önceden açıklanmayan bir noktaya götürüldü. Güvenlik konvoyundan ayrılan Cumhurbaşkanı'nın, camları tamamen karartılmış ticari bir aracın arka bölümüne bindirildiği öne sürüldü.

Kaynakların aktardığı iddialara göre aracın içi bilinçli olarak tamamen karanlık bırakıldı. Bu nedenle görüşme sırasında iki tarafın birbirini göremediği, güvenlik görevlilerinin Pezeşkiyan'ın Hamaney ile tokalaşmasına da izin vermediği ileri sürüldü.

SÜRE KONUSUNDA ÇELİŞKİ

Iran International'ın haberinde söz konusu görüşmenin yalnızca birkaç dakika sürdüğü iddia edildi. Ancak Pezeşkiyan, mayıs ayında yaptığı açıklamada dini liderle yaklaşık iki buçuk saat görüştüğünü söylemişti. Görüşmenin hangi tarihte yapıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

"GERÇEKTEN HAMANEY MİYDİ?" SORUSU

Haberde yer alan en dikkat çekici iddialardan biri ise görüşmenin ardından yaşandığı öne sürülen diyalog oldu. İddiaya göre Pezeşkiyan, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede karanlık ortam nedeniyle yalnızca bir ses duyduğunu belirterek, konuştuğu kişinin gerçekten Mücteba Hamaney olup olmadığından emin olamadığını dile getirdi.

Kaynaklara göre Cumhurbaşkanı daha sonra dini liderin resmi konutunda yüz yüze yeni bir görüşme yapılmasını talep etti. Ancak bu isteğin de Hamaney'in ofisi tarafından kabul edilmediği öne sürüldü.

Haberde yer alan tüm bilgiler Iran International'ın ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırılırken, İran makamlarından söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.